Lautaro-Barcelona, encontro entre Deco e o agente: a posição da Inter

Uma troca de palavras, no momento sem desdobramentos concretos, até porque é difícil que a Inter abra mão do seu capitão em meados de agosto, mas o Barcelona está avaliando a possibilidade de lançar uma ofensiva pelo Toro, já monitorado no passado, com a situação de Julian Alvarez em compasso de espera, para dar a Hansi Flick um reforço de peso em um setor que perdeu Lewandowski, que foi para a MLS, e está prestes a perder também Ferran Torres, que está a um passo do PSG.







