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Lautaro-Barcelona, encontro entre Deco e o agente: a posição da Inter

Barcelona
Inter de Milão

O Barcelona pensa em Lautaro, caso não consiga chegar a Julián Álvarez, mas de Milão surgem negativas sobre uma possível venda.

Os torcedores da Inter estão apreensivos. Nas últimas horas, chegou da Espanha a notícia de uma possível tentativa do Barcelona por Lautaro Martinez, sobretudo caso não se concretize a investida por Julian Alvarez, já em andamento há várias semanas e sempre rejeitada pelo Atlético de Madrid, que exige o pagamento da multa rescisória.

  • O ENCONTRO ENTRE DECO E CAMANO, A POSIÇÃO DA INTER

    Segundo o que foi publicado por Fabrizio Romano no YouTube, no entanto, há grande tranquilidade por parte da Inter e de quem é próximo do jogador.De qualquer forma, houve uma reunião entre Deco e o agente de Lautaro, até porque Alejandro Camano cuida e intermedeia negociações de outros jogadores.

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  • A IDEIA DO BARÇA

    Uma troca de palavras, no momento sem desdobramentos concretos, até porque é difícil que a Inter abra mão do seu capitão em meados de agosto, mas o Barcelona está avaliando a possibilidade de lançar uma ofensiva pelo Toro, já monitorado no passado, com a situação de Julian Alvarez em compasso de espera, para dar a Hansi Flick um reforço de peso em um setor que perdeu Lewandowski, que foi para a MLS, e está prestes a perder também Ferran Torres, que está a um passo do PSG.



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