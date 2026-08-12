Os torcedores da Inter estão apreensivos. Nas últimas horas, chegou da Espanha a notícia de uma possível tentativa do Barcelona por Lautaro Martinez, sobretudo caso não se concretize a investida por Julian Alvarez, já em andamento há várias semanas e sempre rejeitada pelo Atlético de Madrid, que exige o pagamento da multa rescisória.
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Lautaro-Barcelona, encontro entre Deco e o agente: a posição da Inter
O ENCONTRO ENTRE DECO E CAMANO, A POSIÇÃO DA INTER
Segundo o que foi publicado por Fabrizio Romano no YouTube, no entanto, há grande tranquilidade por parte da Inter e de quem é próximo do jogador.De qualquer forma, houve uma reunião entre Deco e o agente de Lautaro, até porque Alejandro Camano cuida e intermedeia negociações de outros jogadores.
A IDEIA DO BARÇA
Uma troca de palavras, no momento sem desdobramentos concretos, até porque é difícil que a Inter abra mão do seu capitão em meados de agosto, mas o Barcelona está avaliando a possibilidade de lançar uma ofensiva pelo Toro, já monitorado no passado, com a situação de Julian Alvarez em compasso de espera, para dar a Hansi Flick um reforço de peso em um setor que perdeu Lewandowski, que foi para a MLS, e está prestes a perder também Ferran Torres, que está a um passo do PSG.
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