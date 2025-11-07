Lamine Yamal ignora comparações com Lionel Messi por gol pelo Barcelona: "Fez mil como esse"
Honrando a camisa 10
Os pés dançantes de Lamine Yamal estavam em plena exibição enquanto ele iluminava um confronto continental na Bélgica. Ele não conseguiu inspirar o Barça para a vitória, já que um encontro emocionante terminou 3 a 3, mas ele registrou o gol mais impressionante do jogo.
O jovem de 18 anos conseguiu deslizar por defensores na entrada da área, fazer uma rápida tabela com Fermín López e rolar a bola para o canto inferior. O lance evocou memórias de Messi dançando seu caminho entre os adversários enquanto vestia a icônica camisa 10 do Barcelona.
Sem comparações, por favor!
Yamal tem sido comparado com Lionel Messi desde que saiu da famosa base do clube catalão. Ele também é canhoto, mas sempre procurou se distanciar de um debate no qual ainda não se considera digno de dominar.
Ele disse o seguinte aos repórteres, ao falar sobre o gol que rendeu comparações com Messi: “Não posso me comparar com Messi. Ele marcou milhares de gols assim. Tenho que fazer o meu próprio caminho e espero marcar muitos mais gols assim. Tento fazer o melhor que posso. O movimento foi muito rápido e Fermín me deixou com a bola com um belo toque. Eu controlei e finalizei.”
Favorito à Bola de Ouro?
Em meio às comparações, Lamine Yamal insiste que deseja trilhar seu próprio caminho: “Ele é canhoto, e eu também. Ele jogou pelo Barcelona, e eu jogo pelo Barcelona. Ele jogou como ponta-direita, e eu também. Definitivamente temos muito em comum, e está tudo bem. Eu só quero traçar meu próprio caminho".
“Ele escreveu uma história lendária, e eu espero ter uma carreira de sucesso como a dele. Mas, mais importante, quero jogar futebol do meu jeito, escrever minha própria história e fazer com que as pessoas se lembrem do nome Lamine Yamal.”
Espera-se que ele se torne um ícone por conta própria. Ex-meio-campista do Barcelona, Emmanuel Petit acredita até mesmo que o jovem espanhol pode superar Lionel Messi em número de Bolas de Ouro recebidas.
O francês disse ao EscapistMagazine: “Acho que a Bola de Ouro é sua principal razão para querer o número 10, ele já está pensando nisso, ele é um tremendo futebolista. Não consigo nomear um jogador que tenha sido tão impressionante quanto ele na sua idade, toda vez que ele toca na bola algo acontece. Você pensaria que ele tinha 28 anos e estava em seu auge".
“Ele dribla os jogadores como se fosse no PlayStation e faz os defensores parecerem cones, ele tem um teto tão alto, ele poderia se tornar ainda melhor do que Messi. Messi ganhou oito Bolas de Ouro, Yamal terá a motivação para ir ainda mais longe, ele é um prazer de assistir.”
- Getty
Yamal se recuperou de um golpe inoportuno
Yamal viu sua campanha de 2025/26 ser interrompida por uma lesão, com um golpe inoportuno sofrido durante a convocação para a seleção da Espanha. Ele ficou fora de sete jogos por clube e seleção como resultado, mas parece estar em forma e pronto para jogar no momento.
Lamine afirmou que muitas “mentiras” foram contadas durante seu período forçado fora dos campos, com o Barça gerenciando sua condição física cuidadosamente, com total foco agora em entregar gols e assistências que alteram o jogo.
Atual campeão espanhol, o Barcelona precisa que ele faça isso regularmente, enquanto perseguem os rivais Real Madrid, em mais uma batalha pela supremacia doméstica na Espanha.