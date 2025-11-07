Lamine Yamal ignora comparações com Lionel Messi por gol pelo Barcelona: "Fez mil como esse"

Em meio às comparações, Lamine Yamal insiste que deseja trilhar seu próprio caminho: “Ele é canhoto, e eu também. Ele jogou pelo Barcelona, e eu jogo pelo Barcelona. Ele jogou como ponta-direita, e eu também. Definitivamente temos muito em comum, e está tudo bem. Eu só quero traçar meu próprio caminho".

“Ele escreveu uma história lendária, e eu espero ter uma carreira de sucesso como a dele. Mas, mais importante, quero jogar futebol do meu jeito, escrever minha própria história e fazer com que as pessoas se lembrem do nome Lamine Yamal.”

Espera-se que ele se torne um ícone por conta própria. Ex-meio-campista do Barcelona, Emmanuel Petit acredita até mesmo que o jovem espanhol pode superar Lionel Messi em número de Bolas de Ouro recebidas.

O francês disse ao EscapistMagazine: “Acho que a Bola de Ouro é sua principal razão para querer o número 10, ele já está pensando nisso, ele é um tremendo futebolista. Não consigo nomear um jogador que tenha sido tão impressionante quanto ele na sua idade, toda vez que ele toca na bola algo acontece. Você pensaria que ele tinha 28 anos e estava em seu auge".

“Ele dribla os jogadores como se fosse no PlayStation e faz os defensores parecerem cones, ele tem um teto tão alto, ele poderia se tornar ainda melhor do que Messi. Messi ganhou oito Bolas de Ouro, Yamal terá a motivação para ir ainda mais longe, ele é um prazer de assistir.”