Lamine Yamal está pronto para ser o herdeiro de Lionel Messi com a camisa 10 do Barcelona - mas precisa fugir do caminho seguido por Neymar

Jovem astro espanhol precisa estar atento aos perigos da fama global enquanto segue os passos de uma lenda dos Blaugranas

Após muitos meses de espera, Lamine Yamal finalmente assinou seu novo contrato de seis anos com o Barcelona na última quarta-feira. Esse acordo teria tornado o jovem atacante o jogador mais bem pago do elenco comandado por Hansi Flick, com um salário anual de €30 milhões, em reconhecimento à sua incrível contribuição para o sucesso do time, que conquistou os três títulos domésticos na temporada 2024/25.

Mas, talvez o mais importante, Yamal também recebeu a camisa 10, que pertencia a Lionel Messi. Esse número icônico ficou vago após Ansu Fati ser emprestado ao Monaco no início desta janela, já que o jovem formado na base não conseguiu suportar o peso da história associada à camisa.

É difícil imaginar que Yamal enfrente o mesmo problema. "Eu não sinto pressão. Estou no melhor clube do mundo. Messi fez seu caminho, eu vou fazer o meu, e o número 10 veio do Ansu, de qualquer forma. Vou tentar criar meu próprio caminho", disse ele aos canais oficiais do Barça.

Essa coragem é o que diferencia Yamal dos seus pares desde sua impressionante estreia no time principal. Seguir os passos de Messi, além de Ronaldinho, Romário e Diego Maradona, não intimida o espanhol. Afinal, ele já acumulava 74 participações em gols por clube e seleção, conquistando quatro títulos importantes, incluindo a Euro 2024, antes mesmo de ter completado 18 anos, em 13 de julho.

Yamal pode até se tornar o mais jovem vencedor da Bola de Ouro da história ainda este ano, tendo entregado atuações inspiradoras nas maiores competições. O céu é o limite se ele mantiver sua trajetória atual. No entanto, para isso, terá que evitar a mesma armadilha em que Neymar caiu quando também parecia ter o mundo aos seus pés na Catalunha.