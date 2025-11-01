Lamine Yamal compra mansão de R$ 87,2 milhões em Barcelona que pertenceu a Shakira e Gerard Piqué
Yamal compra um imóvel de luxo
Construída em 2012, a propriedade originalmente era composta por três edifícios separados distribuídos em 3.800 metros quadrados, com piscinas interna e externa, uma quadra de tênis privativa e até um estúdio de gravação que chegou a ser usado pela própria Shakira.
Quando Shakira e Piqué anunciaram a separação, em 2022, a mansão foi rapidamente colocada à venda por €14 milhões. Apesar do interesse internacional, o imóvel permaneceu no mercado por mais de dois anos. Uma das residências menores acabou sendo vendida separadamente, o que reduziu o preço total para €11 milhões (R$ 87,2 milhões) — ainda uma quantia impressionante.
De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Yamal teria agora assumido as chaves da propriedade e planeja se mudar com o primo e um amigo próximo. Acredita-se também que a jovem estrela já esteja preparando uma ampla reforma, com planos de investir uma quantia significativa para adaptar a mansão aos seus gostos e estilo de vida.
- Getty Images Sport
Entrando na nova mansão luxuosa de Yamal
A propriedade conta com seis quartos e cinco banheiros. A casa principal se abre para um amplo espaço de convivência, emoldurado por paredes de vidro que oferecem uma vista deslumbrante para o Mediterrâneo. Na área externa, há gramados impecavelmente cuidados, um terraço privativo à beira da piscina e uma elegante área de lounge, perfeita para receber convidados.
Há quem diga que Yamal pretende transformar o antigo estúdio de gravação de Shakira em uma sala de jogos ou um cinema particular. A mudança para uma das propriedades mais icônicas da Catalunha acontece apenas alguns meses depois de o atacante assinar, em maio, um contrato de seis anos com o Barcelona.
O acordo, segundo relatos, rende cerca de €30 milhões (aproximadamente R$170 milhões) por temporada — um valor impressionante para um jogador ainda na adolescência —, o que o coloca entre os atletas mais bem pagos do futebol mundial. Caso mantenha o vínculo até o fim, Yamal poderá acumular até €180 milhões (cerca de R$1 bilhão).
E os ganhos não param por aí. Graças ao seu crescente perfil global e a uma série de contratos de patrocínio lucrativos, a Forbes estima que sua renda anual total possa chegar a US$43 milhões (em torno de R$240 milhões), colocando-o entre a elite financeira do esporte, ao lado de nomes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Jude Bellingham.
Preocupações com lesões ofuscam a celebração
No entanto, enquanto a postagem no Instagram transmitia uma imagem de glamour, a realidade em campo tem sido mais desafiadora para Yamal. O jovem vem enfrentando uma lesão na virilha, aparentemente um caso de pubalgia — uma condição crônica e notoriamente difícil de tratar, que já atormentou diversos jogadores de elite, incluindo Lionel Messi.
De acordo com relatos da imprensa espanhola, o Barcelona estaria preocupado com a possibilidade de o problema se tornar algo de longo prazo, caso não seja tratado com o devido cuidado.
“A pubalgia é complicada”, admitiu Messi em entrevista à rádio argentina Club 94.7 em 2019. “Sofro com isso há algum tempo, faço poucos treinos e não consigo jogar todas as partidas. Não é um problema que possa ser resolvido da noite para o dia. Estou me sentindo melhor agora, mas ainda não estou totalmente recuperado e continuo precisando de tratamento.”
- AFP
A batalha do Barcelona para se manter na corrida pelo título
Apesar do contratempo causado pela lesão, Yamal continua sendo peça central nos planos de Hansi Flick, enquanto o Barcelona tenta encurtar a distância para o Real Madrid na disputa pelo título da La Liga. O técnico alemão confirmou que o jovem atacante deve começar jogando: “Ele está bem. Alguns dias ainda sente um pouco de dor, mas está progredindo bem.”
Por outro lado, Pedri será desfalque. Flick também deu uma atualização sobre a situação do meio-campista: “Após a partida em Madri, ele sentiu apenas um leve desconforto, algo que parecia ser apenas cansaço, mas quando fizemos os exames, detectamos a lesão. Temos que aceitar. Esperamos que ele volte em breve.”
Atualmente, os Blaugranas estão cinco pontos atrás de seus rivais históricos e precisam desesperadamente manter a pressão, especialmente no confronto contra o Elche, neste domingo (02).