Lamine Yamal compra mansão de R$ 87,2 milhões em Barcelona que pertenceu a Shakira e Gerard Piqué

Construída em 2012, a propriedade originalmente era composta por três edifícios separados distribuídos em 3.800 metros quadrados, com piscinas interna e externa, uma quadra de tênis privativa e até um estúdio de gravação que chegou a ser usado pela própria Shakira.

Quando Shakira e Piqué anunciaram a separação, em 2022, a mansão foi rapidamente colocada à venda por €14 milhões. Apesar do interesse internacional, o imóvel permaneceu no mercado por mais de dois anos. Uma das residências menores acabou sendo vendida separadamente, o que reduziu o preço total para €11 milhões (R$ 87,2 milhões) — ainda uma quantia impressionante.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Yamal teria agora assumido as chaves da propriedade e planeja se mudar com o primo e um amigo próximo. Acredita-se também que a jovem estrela já esteja preparando uma ampla reforma, com planos de investir uma quantia significativa para adaptar a mansão aos seus gostos e estilo de vida.