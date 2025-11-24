+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Bruna Lima

LaLiga: os artilheiros do Campeonato Espanhol na temporada 2025/26

Veja quem são os líderes em gols marcados na elite espanhola

A temporada 2025/26 de LaLiga está em andamento com mais uma disputa intensa pela artilharia, reunindo craques consagrados e nomes em ascensão. O Barcelona, campeão na última edição, e o Real Madrid, vice, seguem como protagonistas, mas Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal, Real Betis e Real Sociedad mantêm elencos competitivos capazes de surpreender.

O francês Kylian Mbappé, artilheiro da última temporada com 31 gols em sua estreia pelo Real Madrid, busca repetir o feito e ampliar sua marca, enquanto Robert Lewandowski, vice-artilheiro, prova que ainda está em plena forma física.

Atualizado em 24 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília)
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    13 gols

    • Kylian Mbappé (Real Madrid)
    • Publicidade
  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    8 gols

    • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty

    7 gols

    • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
    • Ferran Torres (Barcelona)
  • Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6 gols

    • Etta Eyong (Levante)
    • Vedat Muriqi (Mallorca)
  • Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty

    5 gols

    • Cucho Hernández (Betis)
    • Borja Inglesias (Celta de Vigo)
    • Pere Milla (Espanyol)
    • Vinícius Júnior (Real Madrid)
    • Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    4 gols

    • Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
    • Fermín López (Barcelona)
    • Lamine Yamal (Barcelona)
    • Antony (Betis)
    • André Silva (Elche)
    • Rafa Mir (Elche)
    • Borja Mayoral (Getafe)
    • Iván Romero (Levante)
    • Ante Budimir (Osasuna)
    • Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)
    • Hugo Duro (Valencia)
    • Alberto Moleiro (Villarreal)
    • Gerard Moreno (Villarreal)
    • Tajon Buchanan (Villarreal)
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VALENCIAAFP

    3 gols

    • Carlos Vicente (Alavés)
    • Raphinha (Barcelona)
    • Abde Ezzalzouli (Betis)
    • Roberto Fernández (Espanyol)
    • Adrián Liso (Getafe)
    • Cristhian Stuani (Girona)
    • Vladyslav Vanat (Girona)
    • Álvaro García (Rayo Vallecano)
    • Arda Güler (Real Madrid)
    • Jude Bellingham (Real Madrid)

    • Brais Méndez (Real Sociedad)

    • Isaac Romero (Sevilla)
    • Ruben Vargas (Sevilla)
    • Arnaut Danjuma (Valencia)
  • Real Club Celta v OGC Nice - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    2 gols

    • Lucas Boyé (Alavés)
    • Toni Martínez (Alavés)
    • Nico Williams (Athletic Bilbao)
    • Robert Navarro (Athletic Bilbao)
    • Alexander Sorloth (Atlético de Madrid)
    • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
    • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
    • Pedri (Barcelona)
    • Marcus Rashford (Barcelona)
    • Ronald Araujo (Barcelona)
    • Pablo Fornals (Betis)
    • Pablo Durán (Celta de Vigo)
    • Ferran Jutglà (Celta de Vigo)
    • Iago Aspas (Celta de Vigo)

    • Álvaro Rodríguez (Elche)

    • Carlos Romero (Espanyol)
    • Javi Puado (Espanyol)
    • Kike García (Espanyol)
    • Mario Martín (Getafe)
    • Azzedine Ounahi (Girona)
    • Carlos Álvarez (Levante)
    • Mateo Joseph (Mallorca)
    • Samuel Costa (Mallorca)

    • Tani Oluwaseyi  (Mallorca)

    • Alejandro Catena (Osasuna)

    • Salomón Rondón (Real Oviedo)

    • Ánder Barrenetxea (Real Sociedad)

    • Gonçalo Guedes (Real Sociedad)

    • Akor Adams (Sevilla)
    • Alexis Sánchez (Sevilla)
    • Diego López (Valencia)
    • Georges Mikautadze (Villarreal)
    • Nicolas Pépé (Villarreal)
    • Pape Gueye (Villarreal)
    • Santi Comesaña (Villarreal)