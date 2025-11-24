LaLiga: os artilheiros do Campeonato Espanhol na temporada 2025/26

A temporada 2025/26 de LaLiga está em andamento com mais uma disputa intensa pela artilharia, reunindo craques consagrados e nomes em ascensão. O Barcelona, campeão na última edição, e o Real Madrid, vice, seguem como protagonistas, mas Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal, Real Betis e Real Sociedad mantêm elencos competitivos capazes de surpreender.

O francês Kylian Mbappé, artilheiro da última temporada com 31 gols em sua estreia pelo Real Madrid, busca repetir o feito e ampliar sua marca, enquanto Robert Lewandowski, vice-artilheiro, prova que ainda está em plena forma física.

Atualizado em 24 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília)