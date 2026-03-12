A avaliação do projeto da Lazio para o Flaminio demora a decolar. A Conferência de Serviços, que deverá analisar todos os aspectos da requalificação e determinar sua admissibilidade ou não, ainda não começou, apesar de já terem se passado várias semanas desde a apresentação oficial do projeto no Capitólio pela sociedade biancoceleste. De acordo com o que o Corriere dello Sport relata hoje, ainda falta um documento complementar, que Lotito deverá apresentar o mais rápido possível para que a Câmara Municipal possa proceder à avaliação preliminar da viabilidade da obra.
Lácio, Estádio Flaminio: a Conferência de Serviços ainda não começou. Falta um documento
O QUE FALTA
O cronograma de todo o processo já foi definido. A Conferência de Serviços se reunirá assim que a fase de análise documental for concluída. Para concluir a verificação preliminar dos documentos, faltam, no entanto, algumas integrações ao Plano de Viabilidade Técnico-Econômica (Pfte) que foram solicitadas. A sociedade biancoceleste prevê um investimento de pouco menos de 500 milhões para a remodelação do Flaminio. Tudo está documentado no plano econômico e financeiro já aprovado pelos órgãos de revisão competentes e entregue aos escritórios da Prefeitura de Roma, juntamente com o restante da documentação. No entanto, quem é chamado a analisar os documentos quer ter clareza em cada detalhe. Daí a solicitação adicional ao clube.
OS PRÓXIMOS PASSOS
Uma vez atendida a solicitação e concluída a verificação documental, poderá ter início a Conferência dos Serviços. A partir desse momento, terão início 60 dias, de acordo com a legislação, durante os quais outros sujeitos poderão apresentar propostas alternativas. Hipótese remota, no estado atual dos fatos. Decorrido esse prazo, a Conferência procederá à publicação da ata final, com eventual declaração de interesse público, e transmitirá os atos à Assembleia Capitólia. Nos últimos dias, surgiram alguns rumores céticos sobre a possibilidade de tudo correr realmente bem, como espera a Lazio. Entre eles, a opinião do vice-presidente da Ordem dos Arquitetos. De qualquer forma, a última palavra cabe às instituições. Caso haja sinal verde, o acordo entre a empresa de Lotito e a Prefeitura de Roma deverá ser efetivamente celebrado. Posteriormente, não antes de 2 a 3 meses, será iniciada a licitação para as obras, que duraria cerca de 120 dias, mais um mês adicional entre a adjudicação das obras e o início efetivo das obras.