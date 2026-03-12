Lácio, Estádio Flaminio: a Conferência de Serviços ainda não começou. Falta um documento

Uma vez atendida a solicitação e concluída a verificação documental, poderá ter início a Conferência dos Serviços. A partir desse momento, terão início 60 dias, de acordo com a legislação, durante os quais outros sujeitos poderão apresentar propostas alternativas. Hipótese remota, no estado atual dos fatos. Decorrido esse prazo, a Conferência procederá à publicação da ata final, com eventual declaração de interesse público, e transmitirá os atos à Assembleia Capitólia. Nos últimos dias, surgiram alguns rumores céticos sobre a possibilidade de tudo correr realmente bem, como espera a Lazio. Entre eles, a opinião do vice-presidente da Ordem dos Arquitetos. De qualquer forma, a última palavra cabe às instituições. Caso haja sinal verde, o acordo entre a empresa de Lotito e a Prefeitura de Roma deverá ser efetivamente celebrado. Posteriormente, não antes de 2 a 3 meses, será iniciada a licitação para as obras, que duraria cerca de 120 dias, mais um mês adicional entre a adjudicação das obras e o início efetivo das obras.