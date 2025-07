Kylian Mbappé x PSG: chegou a hora de o atacante do Real Madrid jogar de verdade no Mundial de Clubes e acabar com as piadas em Paris

Francês deixou o clube de sua cidade natal em busca da Champions League, mas os parisienses a conquistaram logo após sua saída

Há pouco mais de um mês, Kylian Mbappé rejeitou a ideia de que a campanha do Real Madrid na temporada 2024/25 só poderia ser vista como um fracasso. “Ganhamos dois títulos — isso não é um fracasso”, afirmou o atacante, atribuindo mais importância do que a maioria costuma dar à Supercopa da Uefa e à Copa Intercontinental.

Ainda assim, Mbappé ressaltou que a temporada do Real não havia terminado. O Mundial de Clubes de 2025 estava prestes a começar. “E essa é importante”, acrescentou.

O valor esportivo do torneio — principal projeto de Gianni Infantino — segue sendo motivo de intenso debate no mundo do futebol. Mas é inegável que a competição tem grande peso para o Real Madrid, especialmente após o chaveamento que colocou o clube frente a frente com o Paris Saint-Germain nas semifinais. Na prática, o duelo desta quarta-feira (9) em Nova Jersey representa uma oportunidade valiosa para Mbappé e seu atual clube enviarem um sinal claro para a próxima temporada — um momento que ambos simplesmente não podem desperdiçar.