Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, German Cano e os jogadores que devem disputar a artilharia do Mundial de Clubes

A GOAL analisa os principais candidatos à Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de Clubes, com alguns dos maiores goleadores da atualidade na disputa

Ninguém sabe exatamente o que esperar do Mundial de Clubes. Será que as escalações mais fortes serão implantadas? Qual será o ritmo? A diferença entre europeus para o resto do mundo? E o papel dos brasileiros e demais sul-americanos? A qualidade do produto está no ar.

Mas uma coisa é certa: haverá gols. Não tem como não haver. Coloque alguns dos melhores atacantes do mundo em um torneio, peça para eles jogarem contra um bando de times com defesas ligeiramente mais fracas, e o resultado deve ser a bola balançando a rede. Muitas vezes.

Quem realmente o vencerá? Certamente, Kylian Mbappé é o favorito - só pelo fato de aparecer. Mas Erling Haaland, Harry Kane, Cole Palmer, e alguns outros estarão mostrando seu talento nos Estados Unidos neste verão. Talento na frente do gol não está em falta. Abaixo, a GOAL analisa os principais candidatos para a Chuteira de Ouro no Mundial de Clubes.