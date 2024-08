Kylian Mbappé, Douglas Luiz e as 15 maiores pechinchas do mercado da bola na Europa para a temporada 2024/25

Negócios de grande porte têm sido escassos no mercado atual, com a maioria dos principais clubes gastando de forma inteligente em vez de gastar muito

A janela de transferências de janeiro de 2024 foi a mais tranquila em tempos recentes, à medida que os orçamentos foram apertados devido a preocupações com possíveis violações das regras de Fair Play Financeiro e das Regras de Lucro e Sustentabilidade. Novos recordes de gastos sem precedentes foram registrados nas três janelas de transferência anteriores, com a Premier League (e mais especificamente, o Chelsea) responsável pela maioria dos acordos astronômicos, mas isso não era sustentável.

Neste verão europeu, há um equilíbrio maior. O dinheiro voltou a ser gasto pela Europa, mas os clubes não estão mais pagando valores exorbitantes por seus alvos prioritários, e há um foco maior em talentos mais jovens em vez de nomes consagrados.

A Premier League conseguiu alguns acordos empolgantes, com o Manchester United e o Arsenal contratando Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori do Bologna, respectivamente, mas as outras quatro principais ligas do continente têm sido, em geral, mais proativas no recrutamento.

A seguir, a GOAL classifica as 15 transferências de melhor valor fora da Inglaterra até agora...

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!