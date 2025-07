Kylian Mbappé, Cole Palmer, times brasileiros e os vencedores e os perdedores do Mundial de Clubes

O torneio foi lucrativo e muito bom para vários clubes, jogadores e treinadores - mas foi um desastre para outros

O Mundial de Clubes de 2025 chegou ao fim no último domingo (13), com o Chelsea levantando o troféu ao lado de Donald Trump, após uma grande atuação de Cole Palmer no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A cena surpreendeu muita gente, já que poucos esperavam que os Blues vencessem o torneio reformulado — ainda mais com uma vitória tão convincente sobre o Paris Saint-Germain na final.

O time comandado por Enzo Maresca mereceu o triunfo por 3 a 0. O resultado abalou os franceses e mostrou como os dois clubes levaram a competição a sério. Apesar de alguns problemas durante o torneio, ficou claro o alto nível de dedicação de todas as equipes envolvidas.

Mas afinal, quem saiu ganhando com esse novo formato? E quem deixou o torneio com motivos para se arrepender? A GOAL analisa os principais vencedores e perdedores da Copa do Mundo de Clubes a seguir.