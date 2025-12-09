Koundé brilha com dois gols, e Raphinha passa em branco na virada do Barcelona sobre o Eintracht Frankfurt na Champions League

O Barcelona tem mostrado nesta temporada o hábito de sair atrás no placar — e no Camp Nou não foi diferente. Ainda no meio do primeiro tempo, Nathaniel Brown lançou um passe soberbo por cima da defesa blaugrana e encontrou Ansgar Knauff em velocidade. O ponta ganhou de Alejandro Balde na corrida e finalizou firme, sem chances para Joan Garcia, abrindo o placar para o Eintracht Frankfurt.
A equipe de Hansi Flick controlou a posse de bola após o gol, mas teve dificuldade para criar chances claras. Por isso, não surpreendeu quando o treinador alemão promoveu ajustes no intervalo. Fermin Lopez, apagado na etapa inicial, deu lugar a Marcus Rashford, em busca de mais profundidade e ameaça ofensiva.
O inglês causou impacto imediato ao receber um lançamento de Pedri pela esquerda. Rashford até poderia ter finalizado, mas preferiu tocar para Raphinha, que acabou mandando por cima. Pouco depois, porém, a entrada do atacante mostrou seu valor: em cruzamento preciso do jogador emprestado pelo Manchester United, Jules Koundé apareceu para cabecear e empatar o jogo em 1 a 1.
Artilheiro improvável, o francês voltaria a balançar a rede apenas três minutos depois. Desta vez, foi Yamal quem colocou a bola na área com um cruzamento profundo, encontrando novamente Koundé, que virou o placar para o Barcelona. Os dois gols seguidos abalaram o Eintracht, enquanto o Barça passou a dominar completamente o duelo, administrando o resultado e mantendo vivas as esperanças de classificação direta na fase de grupos.
A GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Camp Nou...
