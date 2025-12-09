+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gill Clark

Koundé brilha com dois gols, e Raphinha passa em branco na virada do Barcelona sobre o Eintracht Frankfurt na Champions League

O Eintracht Frankfurt chegou a silenciar o Camp Nou ao abrir o placar no primeiro tempo com Ansgar Knauff, mas os catalães reagiram após o intervalo

O Barcelona tem mostrado nesta temporada o hábito de sair atrás no placar — e no Camp Nou não foi diferente. Ainda no meio do primeiro tempo, Nathaniel Brown lançou um passe soberbo por cima da defesa blaugrana e encontrou Ansgar Knauff em velocidade. O ponta ganhou de Alejandro Balde na corrida e finalizou firme, sem chances para Joan Garcia, abrindo o placar para o Eintracht Frankfurt.

A equipe de Hansi Flick controlou a posse de bola após o gol, mas teve dificuldade para criar chances claras. Por isso, não surpreendeu quando o treinador alemão promoveu ajustes no intervalo. Fermin Lopez, apagado na etapa inicial, deu lugar a Marcus Rashford, em busca de mais profundidade e ameaça ofensiva.

O inglês causou impacto imediato ao receber um lançamento de Pedri pela esquerda. Rashford até poderia ter finalizado, mas preferiu tocar para Raphinha, que acabou mandando por cima. Pouco depois, porém, a entrada do atacante mostrou seu valor: em cruzamento preciso do jogador emprestado pelo Manchester United, Jules Koundé apareceu para cabecear e empatar o jogo em 1 a 1.

Artilheiro improvável, o francês voltaria a balançar a rede apenas três minutos depois. Desta vez, foi Yamal quem colocou a bola na área com um cruzamento profundo, encontrando novamente Koundé, que virou o placar para o Barcelona. Os dois gols seguidos abalaram o Eintracht, enquanto o Barça passou a dominar completamente o duelo, administrando o resultado e mantendo vivas as esperanças de classificação direta na fase de grupos.

A GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Camp Nou...

    Goleiro & Defesa

    Joan Garcia (7/10):
    Não teve culpa no gol sofrido e demonstrou segurança em todas as demais intervenções ao longo da partida.

    Jules Koundé (8/10):
    Ainda está distante de seu melhor nível, mas compensou com dois cabeceios decisivos que garantiram a vitória do Barcelona. Tornou-se, inclusive, o primeiro jogador do clube a marcar dois gols de cabeça em um único jogo de Champions League

    Pau Cubarsí (7/10):
    Mostrou-se mais confortável atuando ao lado de Gerard Martin. Fez um desarme crucial no meio do segundo tempo que evitou um gol claro do Frankfurt.

    Gerard Martin (6/10):
    Esticou a perna, mas não conseguiu interceptar o passe que originou o gol de Knauff. Ainda assim, quase deixou sua marca em uma finalização perigosa no primeiro tempo, que saiu por pouco.

    Alejandro Balde (6/10):
    Tentou acompanhar Knauff na corrida, mas não conseguiu impedir o gol que abriu o placar para os visitantes.

    Meio-campo

    Eric Garcia (6/10):
    Poderia ter fechado o espaço de Brown mais rapidamente no lance inicial, mas, fora isso, fez uma atuação segura. Melhorou visivelmente no segundo tempo.

    Pedri (8/10):
    Disparado o jogador mais elegante em campo. Ditou o ritmo e ajudou o Barcelona a assumir o controle da partida após o intervalo.

    Fermín López (5/10):
    Mostrou dificuldades em seu retorno ao time. Teve problemas para se conectar com os companheiros, e sua habitual chegada ao ataque não apareceu. A substituição no intervalo não surpreendeu.

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):
    Teve dificuldades no primeiro tempo, ficando isolado e ainda perdendo a bola no lance que originou o gol do Frankfurt. Voltou mais ligado após o intervalo, coroando a reação com a assistência para o 2 a 1 de Koundé. Recebeu um cartão que o deixará fora do próximo jogo do Barça na Champions.

    Robert Lewandowski (5/10):
    Chegou a balançar a rede cedo, mas o gol foi anulado por impedimento. Fora isso, contribuiu pouco e acabou substituído por Ferran Torres pouco depois da marca de uma hora de jogo.

    Raphinha (6/10):
    Retornou ao time titular, mas não conseguiu engrenar. Acabou sacado no início da segunda etapa.

    Substitutos & Técnico

    Marcus Rashford (8/10):
    Mudou o jogo ao entrar no intervalo. Muito participativo, dinamizou o ataque e ainda serviu Koundé no gol de empate. Quase marcou o seu, mas a finalização acabou desviada por cima.

    Ferran Torres (7/10):
    Deu mais energia e criatividade ao setor ofensivo, mantendo a pressão sobre a defesa alemã.

    Frenkie de Jong (6/10):
    Entrou para estabilizar o meio-campo e ajudar o Barça a controlar o jogo na reta final. Mostrou personalidade ao pisar na área quando necessário.

    Andreas Christensen (N/A):
    Substituição tardia no lugar de Yamal.

    Roony Bardghji (N/A):
    Outra entrada nos minutos finais, sem tempo suficiente para ser avaliado.

    Hansi Flick (7/10):
    As escolhas iniciais não surtiram efeito e o time sofreu no primeiro tempo, mas o treinador foi assertivo ao colocar Rashford no intervalo — mudança que transformou a partida e impulsionou a virada.

0