Kostic no PSV reabre a possibilidade de Perisic na Inter: a situação

Filip Kostić recomeça pela Holanda. O PSV Eindhoven anunciou oficialmente a contratação do ponta sérvio, que estava livre no mercado desde 1º de julho após o fim de seu contrato com a Juventus. O jogador de 33 anos assinou um acordo de dois anos com o clube campeão holandês e vestirá a camisa 18. Antes de ficar à disposição da equipe, porém, ele terá de obter a permissão de trabalho, como comunicado pelo próprio PSV por meio de seus canais oficiais.





A chegada de Kostić a Eindhoven pode ter repercussões também no mercado italiano. Segundo o que foi publicado pela La Gazzetta dello Sport, sua chegada pode, de fato, abrir caminho para a possível saída de Ivan Perišić e, consequentemente, reacender a hipótese de um retorno do croata à Inter.