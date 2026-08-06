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Gianluca Minchiotti

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Kostic no PSV reabre a possibilidade de Perisic na Inter: a situação

Inter de Milão
Mercado da bola
I. Perisic
PSV

Para a Inter, reabre-se a possibilidade de contratar o ponta croata.

Filip Kostić recomeça pela Holanda. O PSV Eindhoven anunciou oficialmente a contratação do ponta sérvio, que estava livre no mercado desde 1º de julho após o fim de seu contrato com a Juventus. O jogador de 33 anos assinou um acordo de dois anos com o clube campeão holandês e vestirá a camisa 18. Antes de ficar à disposição da equipe, porém, ele terá de obter a permissão de trabalho, como comunicado pelo próprio PSV por meio de seus canais oficiais.


A chegada de Kostić a Eindhoven pode ter repercussões também no mercado italiano. Segundo o que foi publicado pela La Gazzetta dello Sport, sua chegada pode, de fato, abrir caminho para a possível saída de Ivan Perišić e, consequentemente, reacender a hipótese de um retorno do croata à Inter.

  • Sob contrato até 2027

    A de Perišić na Inter é uma possibilidade que já havia surgido em janeiro passado e que agora volta à tona. O ponta ofensivo nascido em 1989 tem contrato com o PSV até 30 de junho de 2027 e defende o clube holandês desde 2024. Desde então, soma 78 jogos e 26 gols, confirmando-se como uma das referências da equipe de Eindhoven.


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  • COM A INTER E A SELEÇÃO CROATA

    A Inter representa uma etapa importante de sua carreira. Perišić vestiu a camisa da Inter de 2015 a 2019 e, posteriormente, de 2020 a 2022, totalizando 254 partidas e 55 gols. Em sua galeria de títulos com o clube estão um Scudetto, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália.


    Também pela seleção croata, o rendimento foi de altíssimo nível: Perišić disputou 158 partidas, marcando 39 gols. O último saiu nos dezesseis avos de final das últimas Copas do Mundo, no duelo perdido por 2 a 1 para Portugal.


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