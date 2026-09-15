Mesmo depois da péssima atuação de Randal Kolo Muani contra o Sassuolo, Luciano Spalletti não abandonou o atacante francês: "Temos que jogar mais em Kolo Muani. Quando os adversários jogam no mano a mano, a gente vai jogar no centroavante, fazendo com que ele segure a bola e depois dando apoio. Em vez disso, fizemos isso poucas vezes, embora em alguns casos ele tenha que ser mais agressivo, isso é verdade". Spalletti não pode fazer diferente, e não pode dizer nada de diferente. Junto com Nick Woltemade, Kolo Muani é um dos únicos dois atacantes centrais presentes no elenco da Juventus, excluindo Arek Milik (fora das listas da Uefa e da Serie A), e o treinador certamente não pode descartá-lo em setembro, apesar da alfinetada no pós-jogo contra o Frosinone.
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Kolo Muani, aquela bola perdida e uma obsessão de 50 milhões que não marca: com NEC e Atalanta, últimas chances
AQUELA BOLA PERDIDA
Contra o Sassuolo, Kolo Muani foi um fantasma, em todas as situações de jogo: ao se desmarcar, no controle da bola e nas finalizações. Ele não tentou nenhuma e, aliás, quando teve a chance de fazer isso, aos 49 minutos do segundo tempo, em vez de chutar, insistiu em um drible desastroso dentro da área, perdendo a bola que deu início ao gol do 3 a 2 do Sassuolo, marcado (a contragosto) pelo ex-Adzic, e tirando do sério todo o ambiente da Juventus, do treinador aos torcedores.
AS ESCOLHAS DE SPALLETTI
Nas palavras, Spalletti ainda defende Kolo Muani e, como já foi dito, não pode fazer diferente. Na prática, porém, não há dúvida de que o técnico de Certaldo está pensando em todas as soluções que tem à disposição, porque está claro para todos que o jogo de quinta-feira pela Europa League contra o NEC Nijmegen e, sobretudo, o de domingo contra a Atalanta no campeonato, já representam um divisor de águas importante para a temporada da Juventus. Nos próximos dois jogos, Kolo Muani certamente ainda terá espaço e oportunidades para jogar e para encontrar o caminho do gol, um gol que ele ainda não marcou nesta temporada. Resta saber se fará isso nas duas vezes como titular ou saindo do banco. Se atuará como centroavante ou ao lado de Woltemade e, nesse caso, se será ele a jogar mais à frente, com o alemão como meia-atacante, ou se será o contrário. De qualquer forma, as chances para o ex-Tottenham ainda não serão muitas, e cada minuto em campo de agora em diante será fundamental para ele.
Uma obsessão discreta
Ampliando a discussão sobre Kolo Muani, à luz do seu rendimento atual, ainda é um mistério o motivo pelo qual nada menos que três dirigentes da Juventus, em momentos diferentes, perseguiram o jogador nascido em 1998 quase como uma obsessão. Primeiro Giuntoli, que o contratou por empréstimo em janeiro de 2025, depois Comolli, que o perseguiu em vão durante todo o verão de 2025, e por fim Carnevali, que após uma longa negociação no verão de 2026 o comprou em definitivo pela importante quantia de 38 milhões pela parte fixa mais 12 de bônus.
"Não podemos pensar que a Juventus tenha se tornado um clube de nível mais baixo do que é. Estamos em um ciclo, haverá dificuldades e também possibilidades de voltar ao topo", declarou ontem o CEO da Juventus Giovanni Carnevali. Pois é, a impressão hoje é que a escolha de apostar em Kolo Muani pertence totalmente a uma Juventus que, hoje, tem dificuldade para sair de uma dimensão mais baixa em relação à sua história. Antigamente, a Juventus podia se dar ao luxo de ter, por exemplo, os números um da França posição por posição, de Platini a Zidane, passando por Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira e Pogba, enquanto hoje a Velha Senhora leva um ano para trazer Kolo Muani de volta a Turim, ele que não foi convocado para a Copa do Mundo e que não está (ao menos) entre os dez melhores atacantes franceses do momento.
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