Kolo Muani, aquela bola perdida e uma obsessão de 50 milhões que não marca: com NEC e Atalanta, as últimas chances

Ampliando a discussão sobre Kolo Muani, à luz do seu rendimento atual, ainda segue sendo um mistério o motivo pelo qual nada menos que três dirigentes da Juventus, em momentos diferentes, perseguiram o jogador nascido em 1998 quase como uma obsessão. Primeiro Giuntoli, que o contratou por empréstimo em janeiro de 2025, depois Comolli, que o perseguiu em vão durante todo o verão de 2025, e, por fim, Carnevali, que, após uma longa negociação no verão de 2026, o comprou em definitivo pela quantia importante de 38 milhões na parte fixa, mais 12 de bônus.





"Não podemos pensar que a Juventus tenha se tornado um clube de nível mais baixo do que é. Estamos em um ciclo, haverá dificuldades e também possibilidades de voltar ao topo", declarou ontem o CEO da Juventus Giovanni Carnevali. Pois bem, a impressão hoje é que a escolha de apostar em Kolo Muani pertence por completo a uma Juventus que, hoje, tem dificuldade para sair de uma dimensão mais baixa em relação à sua história. Houve um tempo em que a Juventus podia se dar ao luxo de ter, por exemplo, os números um da França posição por posição, de Platini a Zidane, passando por Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira e Pogba, enquanto hoje a Velha Senhora leva um ano para trazer Kolo Muani de volta a Turim, ele que não foi convocado para a Copa do Mundo e que não está (ao menos) entre os dez melhores atacantes franceses do momento.



