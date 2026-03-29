Kolo Muani aguarda a Juventus: situações diferentes para David e Openda

"Openda já é um problema a ser resolvido pela Juve, que já está procurando compradores para ele. No momento, a busca por compradores é mais intensa para ele do que para David", garante Romano. "Spalletti também deixou claro várias vezes, tanto em privado quanto em público, que o belga não se encaixa no que ele quer. A relação entre Openda e a Juve chegou ao fim; eles se separarão, a menos que haja reviravoltas sensacionais". O desfecho das negociações para a renovação de Vlahovic, ainda pendentes de conclusão, certamente influenciará a situação de David.