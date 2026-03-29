Randal Kolo Muani, que entrou como reserva na vitória da França por 3 a 1 sobre a Colômbia em um amistoso disputado esta noite, está sempre atento ao mercado. O atacante, emprestado pelo PSG ao Tottenham, foi alvo de insistentes tentativas de contratação por parte da Juventus após os últimos seis meses da temporada passada, quando atuou por empréstimo, e parece que as negociações poderão ser retomadas em breve.
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Kolo Muani aguarda a Juventus: situações diferentes para David e Openda
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Segundo Fabrizio Romano, de fato, o francês “continua fortemente inclinado para a Juve. Ele está recebendo outras propostas, de clubes fora da Europa com ofertas generosas: mas ele quer esperar pela Juve. Ele gostou do fato de a Juve ter voltado em janeiro e o ter cortejado novamente, assim como seus companheiros: ele havia se mostrado totalmente aberto, mas o Tottenham acabou por impedi-lo”. Agora, com o retorno ao PSG no horizonte, Kolo Muani, fora dos planos dos parisienses, aguarda o próximo passo da Juve.
OPENDA FORA, DAVID SEM URGÊNCIA
"Openda já é um problema a ser resolvido pela Juve, que já está procurando compradores para ele. No momento, a busca por compradores é mais intensa para ele do que para David", garante Romano. "Spalletti também deixou claro várias vezes, tanto em privado quanto em público, que o belga não se encaixa no que ele quer. A relação entre Openda e a Juve chegou ao fim; eles se separarão, a menos que haja reviravoltas sensacionais". O desfecho das negociações para a renovação de Vlahovic, ainda pendentes de conclusão, certamente influenciará a situação de David.