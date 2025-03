Kings League Brasil: times, presidentes, jogadores conhecidos, datas, local de jogo, onde compra ingresso, onde assistir e mais

Campeonato de futebol 7 reúne dez equipes, lideradas por influenciadores e nomes do entretenimento, com partidas em Guarulhos e transmissão online

A Kings League Brasil está prestes a estrear com um modelo ousado e dinâmico de futebol 7, reunindo influenciadores, jogadores conhecidos e nomes do esporte e do entretenimento. Com dez equipes no torneio e regras que quebram o padrão do futebol tradicional, os jogos serão realizados em Guarulhos, no Banijay Studios, e contarão com transmissão pelos canais dos presidentes dos times, além da CazéTV.

O campeonato estreia no dia 29 de março e terá rodadas até maio, prometendo confrontos eletrizantes e uma experiência inovadora tanto para quem estiver nas arquibancadas quanto para quem acompanhar de casa.

A competição, que ganhou força após a seleção brasileira conquistar a Kings League World Cup of Nations em janeiro, reúne nomes como Neymar (atacante do Santos), Luva de Pedreiro, MC Hariel, Toguro e Gaules como presidentes das equipes.

Com ingressos à venda e a tabela de jogos já definida, a expectativa é de que a Kings League Brasil traga um novo fôlego ao futebol de entretenimento no país e, a seguir, a GOAL traz todos os detalhes do torneio...