Khalaili chegou a Milão: exames médicos e assinatura do contrato com o Inter. Os números da negociação

Os nerazzurri chegaram ontem a um acordo com a USG, aumentando a oferta e, assim, fechando um acordo no valor de 25 milhões de euros fixos mais bônus. Depois de já ter obtido a aprovação do jogador, o lateral é praticamente o novo lateral-direito da equipe de Chivu, que, após se despedir de Dumfries e tentar contratar Palestra, agora garantiu seu segundo reforço do verão, depois de Provedel.