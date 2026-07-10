Anan Khalaili está pronto para se tornar um novo jogador do Inter. O ponta israelense, nascido em 2004, acaba de pousar no aeroporto de Linate, nos arredores de Milão. Ainda hoje estão previstos os exames médicos na Clínica Humanitas e os exames para obter a aptidão esportiva no CONI; em seguida, ele se dirigirá à sede do clube para assinar o contrato válido até 2031.
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Khalaili chegou a Milão: exames médicos e assinatura do contrato com o Inter. Os números da negociação
OS NÚMEROS DO NEGÓCIO
Os nerazzurri chegaram ontem a um acordo com a USG, aumentando a oferta e, assim, fechando um acordo no valor de 25 milhões de euros fixos mais bônus. Depois de já ter obtido a aprovação do jogador, o lateral é praticamente o novo lateral-direito da equipe de Chivu, que, após se despedir de Dumfries e tentar contratar Palestra, agora garantiu seu segundo reforço do verão, depois de Provedel.
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