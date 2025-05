Kevin de Bruyne ainda pode reinar na Inglaterra: times rivais do Manchester City deveriam brigar para manter o belga na Premier League

O armador se sente desprezado ao ser pressionado a sair — e tem todo o direito de permanecer na Inglaterra para fazê-los se arrepender dessa decisão

Quando um jogador deixa o clube onde viveu os melhores anos da carreira — aquele que defendeu por tanto tempo e onde construiu uma conexão profunda com a torcida — ele geralmente se depara com três caminhos possíveis.

O primeiro é seguir o exemplo de Ryan Giggs, Paul Scholes, Jamie Carragher e Gerard Piqué, entre tantos outros, e se aposentar ali mesmo, encerrando a carreira no auge do vínculo emocional com o clube e garantindo que jamais trairá os torcedores que o acompanharam por tanto tempo.

O segundo, mais comum, é seguir jogando, mas se transferir para o exterior — de preferência para uma liga com menos pressão, onde possa atuar com mais tranquilidade e, ao mesmo tempo, evitar reencontros com o antigo clube. Steven Gerrard, Xavi Hernández e Andrés Iniesta seguiram esse caminho: saíram como lendas, ainda desfrutando de uma última aventura no fim da carreira, mesmo já longe do auge.

E então existe o terceiro caminho — o mais polêmico e menos trilhado: assinar com um rival direto, derrotar o antigo clube em uma disputa importante e deixá-lo arrependido por tê-lo deixado partir. Luis Figo e Sol Campbell são os exemplos mais emblemáticos, embora ambos tenham tomado a decisão de forma unilateral, encerrando qualquer chance de reconciliação com seus antigos torcedores. Mas o que dizer dos jogadores que foram praticamente expulsos, sem reconhecimento por tudo que entregaram, e que se sentiram traídos pela forma como a saída foi conduzida?

É exatamente esse dilema que Kevin De Bruyne parece estar enfrentando ao considerar os próximos passos de sua carreira, após ser forçado a deixar o Manchester City. Inicialmente, acreditava-se que ele seguiria o segundo caminho, encerrando sua trajetória na MLS. Inter Miami, San Diego FC e Chicago Fire surgiram como possíveis destinos. No entanto, cresce a possibilidade de ele permanecer não apenas na Europa, mas na própria Premier League — e talvez até voltar para assombrar o City.

O Liverpool já teria feito contato com o belga para discutir um possível contrato. E considerando as atuações decisivas que ele ainda apresenta, é de se esperar que outros clubes também entrem na disputa para convencê-lo a continuar brilhando na liga mais competitiva do mundo.