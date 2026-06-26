Kessie se oferece à Juventus, e Spalletti aprova. Mas também há a Atalanta

Franck Kessié está pronto para deixar a Arábia Saudita e busca retornar à Série A após três temporadas no Al-Ahli. Com contrato que vence em 30 de junho, o ex-jogador do Milan, segundo o Tuttosport, foi proposto por seus agentes tanto à Juventus quanto à Atalanta, com os bianconeri parecendo estar na frente na disputa.
A Juventus, que vem acompanhando o meio-campista há vários meses, reavaliou com interesse seu perfil após as recentes atuações pela Costa do Marfim na Copa do Mundo, elogiadas também pelo técnico Luciano Spalletti. Kessié, autor de atuações convincentes e de um gol contra a Alemanha, demonstrou estar ainda em excelente forma e deseja voltar a ser protagonista no futebol europeu.