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FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Kessie se oferece à Juventus, e Spalletti aprova. Mas também há a Atalanta

Juventus
Mercado da bola
Atalanta
F. Kessie

O ex-meio-campista do Milan quer voltar à Série A, após a passagem pela Arábia

Franck Kessié está pronto para deixar a Arábia Saudita e busca retornar à Série A após três temporadas no Al-Ahli. Com contrato que vence em 30 de junho, o ex-jogador do Milan, segundo o Tuttosport, foi proposto por seus agentes tanto à Juventus quanto à Atalanta, com os bianconeri parecendo estar na frente na disputa.


A Juventus, que vem acompanhando o meio-campista há vários meses, reavaliou com interesse seu perfil após as recentes atuações pela Costa do Marfim na Copa do Mundo, elogiadas também pelo técnico Luciano Spalletti. Kessié, autor de atuações convincentes e de um gol contra a Alemanha, demonstrou estar ainda em excelente forma e deseja voltar a ser protagonista no futebol europeu.


  • A negociação, no entanto, está ligada às saídas: a Juve precisará primeiro reduzir o elenco do meio-campo para abrir espaço para o marfinense. O salário solicitado, entre 4 e 5 milhões de euros por temporada, é claramente inferior aos cerca de 14 milhões que ele recebia na Arábia.


    A Atalanta também continua de olho. Com a saída de Musah e a necessidade de reforçar o meio-campo, o clube de Bergamo coletou informações sobre o jogador, muito estimado por Maurizio Sarri. No entanto, os custos da operação representam um obstáculo mais significativo para os nerazzurri.


    Como jogador sem valor de transferência, Kessié, nascido em 1996, é considerado uma das oportunidades mais interessantes do mercado: experiência, força física, liderança e participações ofensivas são qualidades que o tornam um perfil muito atraente. Agora, o ex-meio-campista do Milan aguarda a proposta certa para relançar sua carreira na Itália.




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