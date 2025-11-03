Karl Etta Eyong - Talentos Escondidos FC: a sensação camaronesa de LaLiga que tenta seguir os passos de Samuel Eto'o

A lista de artilheiros da LaLiga traz um nome que poucas pessoas reconheceriam: Karl Etta Eyong, que há apenas três anos ainda jogava em nível amador em Camarões, evoluiu rapidamente para se tornar um dos atacantes mais cobiçados do mundo.

Em algum campo sem grama em Duala, no país africano, o garoto posa para a câmera. Seus braços estão cobertos de areia, e sua camisa, que antes era branca, já não é mais. Ele não parece se importar, a julgar por seu sorriso típico e contagiante. Faz um coração com as mãos — acabara de marcar três gols. Na época, com 17 anos, jogava na categoria de base do Galactique FC, um modesto time juvenil camaronês.

Outra foto do mesmo período revela ainda mais: Etta Eyong levanta dois dedos, o sinal universal da paz, e encara a câmera com firmeza. Mas o mais importante está nos ombros dele: a camisa com listras vermelhas e azuis, detalhes dourados e o logo da Nike — a camisa do Barcelona, de procedência duvidosa.

As coisas podem mudar rápido no futebol, como diz o velho clichê. Etta Eyong é a prova viva disso. Ele, claro, não imaginava que, três anos depois, estaria sendo observado de perto por praticamente todos os grandes clubes do mundo — incluindo o próprio Barcelona.