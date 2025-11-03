+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Etta EyongGOAL

Karl Etta Eyong - Talentos Escondidos FC: a sensação camaronesa de LaLiga que tenta seguir os passos de Samuel Eto'o

O jovem de 22 anos do Levante já interessa a gigantes e pode ser opção a Robert Lewandowski no Barcelona

A lista de artilheiros da LaLiga traz um nome que poucas pessoas reconheceriam: Karl Etta Eyong, que há apenas três anos ainda jogava em nível amador em Camarões, evoluiu rapidamente para se tornar um dos atacantes mais cobiçados do mundo.

Em algum campo sem grama em Duala, no país africano, o garoto posa para a câmera. Seus braços estão cobertos de areia, e sua camisa, que antes era branca, já não é mais. Ele não parece se importar, a julgar por seu sorriso típico e contagiante. Faz um coração com as mãos — acabara de marcar três gols. Na época, com 17 anos, jogava na categoria de base do Galactique FC, um modesto time juvenil camaronês.

Outra foto do mesmo período revela ainda mais: Etta Eyong levanta dois dedos, o sinal universal da paz, e encara a câmera com firmeza. Mas o mais importante está nos ombros dele: a camisa com listras vermelhas e azuis, detalhes dourados e o logo da Nike — a camisa do Barcelona, de procedência duvidosa.

As coisas podem mudar rápido no futebol, como diz o velho clichê. Etta Eyong é a prova viva disso. Ele, claro, não imaginava que, três anos depois, estaria sendo observado de perto por praticamente todos os grandes clubes do mundo — incluindo o próprio Barcelona.

  • Girona FC v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mudança de posição

    Não surpreende que admire o clube catalão. Samuel Eto’o cresceu em Duala, a maior cidade de Camarões, onde ainda é considerado um herói. Etta Eyong não foge à regra. “Agora que sou atacante, me inspiro em Didier Drogba e Samuel Eto’o”, disse ele em entrevista por telefone ao Canal+.

    O curioso é que o atacante nem sempre jogou como atacante — chegou à posição por acaso, há pouco tempo. “No meu último ano no Villarreal, houve um problema de lesão com outro centroavante. O técnico olhou pra mim e perguntou: ‘Você pode jogar no ataque?’ Eu respondi: ‘Posso sim, sem problema’”, relembra.

    Antes disso, Etta Eyong nunca havia atuado na linha de frente. Era meio-campista, fã de Yaya Touré — pela força física e capacidade de avançar com a bola.

  • Karl Etta Eyong Villarreal 2025Getty Images

    Rumo à Europa

    Voltemos então àquele campo arenoso em Duala. Aos 17 anos, ainda não desistira do sonho de se tornar jogador profissional. Jogando pelo Galactique FC, na capital Yaoundé, acabou sendo observado por olheiros — entre eles, os do Cádiz, que já haviam recrutado Toussaint Berenger do mesmo clube.

    Etta Eyong agarrou a chance com as duas mãos. Vestiu a camisa do time B do Cádiz e teve atuações impressionantes. “Tive sorte de ser contratado pelo Cádiz, que realmente me ajudou”, recorda-se timidamente. “Sabemos como é a situação em Camarões... Sou muito grato a eles. Nunca joguei no time principal, mas me ajudaram muito.”

    Próximo de estrear na equipe principal, acabou sendo vendido ao Villarreal antes da promoção. O “Submarino Amarelo” viu potencial bruto e decidiu apostar: pagou 1,5 milhão de euros e o colocou novamente no time B. Foi ali que ele se transformou em atacante. Passou a marcar gols — e não parou mais. Em 30 partidas pela equipe reserva, fez 19 gols e deu seis assistências.

    No fim da temporada, a chance no time principal veio naturalmente. Aos seis minutos de sua estreia profissional, viveu o momento com que sempre sonhou: marcou seu primeiro gol na elite. Com seu cabeceio aos 89 minutos, o Villarreal venceu o Girona por 1 a 0.

  • Getafe CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Goleador na Espanha

    Hoje, Etta Eyong continua em ascensão meteórica. Começou a nova temporada de forma espetacular: em cada um dos seis primeiros jogos, marcou ou deu assistência.

    Mas o Villarreal, pressionado financeiramente após a compra cara de Georges Mikautadze, decidiu vendê-lo. O recém-promovido Levante não hesitou e pagou 3 milhões de euros — uma pechincha. O Villarreal, porém, manteve parte dos direitos econômicos e cláusulas vantajosas.

    No Levante, ele segue fazendo o que sempre fez: gols. Com cinco gols e uma assistência em oito partidas — números notáveis para um time que acabou de subir —, já provou seu valor. No fim de semana, voltou às manchetes na Espanha após perder um pênalti e tentar uma bicicleta espetacular, defendida por Ionut Radu.

  • Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Cara a cara com Mbappé

    Atlético, fisicamente dominante, forte no jogo aéreo e extremamente veloz, Etta Eyong também se destaca pelos movimentos sem bola. Com inteligência tática e dribles de corpo, cria espaço para receber passes. E graças à experiência como meio-campista, não foge de suas responsabilidades defensivas.

    Não é de se espantar que o diretor técnico do Levante, Héctor Rodas, já esteja recebendo ligações de todo o país. “Já houve sondagens”, confirmou ao jornal Las Provincias. “Não há muitos jogadores como ele, por isso chama atenção pela qualidade e pela idade. Precisamos aproveitar e torcer para que mantenha esse nível. Assim, estaremos mais próximos de nosso objetivo: permanecer na primeira divisão.”

    Com seis gols na LaLiga, Etta Eyong estaria na briga pela artilharia — marcou mais do que qualquer jogador do Barcelona. Mas Kylian Mbappé (13 gols) já está muito à frente. No confronto direto entre Real Madrid e Levante (4 a 1 para o Real), ambos marcaram — Mbappé duas vezes.

    Após o jogo, Etta Eyong se aproximou do astro francês. Mbappé também tem raízes camaronesas: seu pai é de Duala. “A gente conversou um pouco. Kylian é um cara muito simpático, muito bacana. No fim, trocamos camisas, e ele me disse: ‘Até a próxima, no jogo de volta!’”

  • Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Futuro

    Segundo o SPORT, o Real Madrid está observando Etta Eyong de perto. Ainda assim, uma transferência para o Barcelona parece mais realista — especialmente porque não se sabe se Robert Lewandowski (37 anos) continuará nos blaugranas na próxima temporada.

    O Mundo Deportivo afirma que o Barça é grande admirador do atacante. Com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, ele custaria bem menos que o alvo dos sonhos, Julián Álvarez. A história pode se repetir: Etta Eyong vestindo a camisa do Barcelona — só que, desta vez, de verdade. O garoto de 17 anos do campo de areia em Camarões jamais teria ousado sonhar com isso.

