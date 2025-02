Kaká, Francesco Totti e o ranking dos 25 melhores jogadores do Campeonato Italiano no século 21

C. Ronaldo

A GOAL lista os melhores jogadores que passaram pela primeira divisão da Itália desde 2000, levando em consideração talento, troféus e impacto

Embora já seja um clichê, é impossível negar: na Itália, o futebol é verdadeiramente uma religião. Ele provoca uma adoração e histeria tão intensas que, por vezes, se tornam tanto emocionantes quanto assustadoras, com fanáticos presentes em todos os setores da sociedade. Essa paixão muitas vezes leva a situações extremas, como políticos se atacando por decisões controversas e títulos de Scudetto contestados.

Dito isso, é justo afirmar que, quando o assunto é romance, controvérsia e qualidade, a Serie A sempre se destacou. Ao longo dos últimos 25 anos, a liga passou por altos e baixos, alternando entre o auge do futebol mundial e a imagem de um refúgio para astros envelhecidos. No entanto, ela experimentou um renascimento impressionante nas últimas temporadas, ficando agora atrás apenas da Premier League no ranking oficial da Uefa.

Nesse período, a Itália continuou atraindo alguns dos maiores talentos do futebol mundial. Mas quem são os melhores jogadores a brilhar na Serie A desde o início do século? A seguir, a GOAL lista os 25 maiores nomes, considerando talento, troféus, longevidade e impacto.