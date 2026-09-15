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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Zhegrova renasceu, mas não pode jogar a Liga Europa, e a Atalanta pensa nele para janeiro

Juventus
Mercado da bola
E. Zhegrova
Atalanta

O kosovar, autor de dois gols pelo Sassuolo, está fora da lista da Uefa, e o mercado volta imediatamente ao centro das atenções


Edon Zhegrova respondeu em campo. Depois de um verão em que a Juventus também avaliou a hipótese de deixar o ponta kosovar à margem do projeto, o jogador nascido em 1999 tomou a cena no Mapei Stadium com dois gols que mantiveram a Juventus no jogo até o fim, na partida depois perdida por 3 a 2 para o Sassuolo.


A decisão da Juventus no verão havia sido relatada por Fabrizio Romano em seu canal no YouTube. O clube havia levado em consideração a possibilidade de encontrar uma solução no mercado para Zhegrova, mas nenhuma das alternativas levou a um acordo. A Lazio nunca foi uma opção realmente concreta, a Atalanta chegou a pensar na possibilidade, sem porém passar a discutir concretamente o formato do negócio, enquanto com o Al-Ittihad não houve acordo e o clube saudita escolheu outros jogadores.


Zhegrova permaneceu em Turim. Uma permanência que, porém, levou a Juventus a excluí-lo também da lista da UEFA, por acreditar que ainda conseguiria encontrar um novo destino para o jogador nos países em que a janela de transferências estava (e está, como no caso da Arábia Saudita) ainda aberta. No fim das contas, porém, o mercado não produziu uma solução e o kosovar permaneceu na Juventus.

  • A resposta vem do campo

    Contra o Sassuolo, Zhegrova entrou no segundo tempo no lugar de Conceição e mudou imediatamente a cara do ataque da Juventus. Velocidade, drible e objetividade: o ponta deu à Juventus aquilo que havia faltado aos outros jogadores de ataque. O doblete permitiu à Juventus buscar o empate em duas ocasiões e quase completou a virada no Mapei Stadium. O resultado final, porém, premiou o Sassuolo, vencedor por 3 a 2 graças ao gol de Adzic no fim dos acréscimos.


    Uma atuação que representou a resposta mais forte de Zhegrova à situação vivida nos últimos meses, embora não mude o cenário em relação à Europa League: o kosovar foi deixado fora da lista europeia da Juventus por Luciano Spalletti e, portanto, não estará à disposição contra o NEC Nijmegen na estreia de quinta-feira à noite. Já no domingo, deve começar no banco, pronto para entrar no decorrer do jogo contra a Atalanta.


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  • A Atalanta pensa nisso de novo

    A Atalanta pode voltar a ser protagonista no futuro de Zhegrova. Segundo o que foi publicado pelo TuttoJuve.com, o clube de Bérgamo seguiria monitorando a situação de olho em janeiroe estaria avaliando uma operação por empréstimo com opção de compra. No momento, porém, não há registros de contatos oficiais nem de ofertas apresentadas à Juventus. Trata-se, portanto, de uma pista ainda embrionária, que dependerá da posição dos dois times na janela de inverno.


    O verão deixou Zhegrova em uma situação longe de estar definida. Em campo, ao contrário, já houve um primeiro sinal: contra o Sassuolo, o kosovar mostrou qualidade e personalidade, marcando dois gols que devolveram à Juventus um jogador que parecia destinado a sair. Agora, resta saber se essa dobradinha será o início de uma nova história na Juventus ou apenas uma vitrine de olho em janeiro, com a primeira opção que, hoje, parece ser a mais provável. Em um time que tem dificuldade para marcar, pensar hoje em abrir mão de um jogador que parece ter se reencontrado também em termos de finalização parece uma escolha sem sentido para a Juventus.

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