



Edon Zhegrova respondeu em campo. Depois de um verão em que a Juventus também avaliou a hipótese de deixar o ponta kosovar à margem do projeto, o jogador nascido em 1999 tomou a cena no Mapei Stadium com dois gols que mantiveram a Juventus no jogo até o fim, na partida depois perdida por 3 a 2 para o Sassuolo.





A decisão da Juventus no verão havia sido relatada por Fabrizio Romano em seu canal no YouTube. O clube havia levado em consideração a possibilidade de encontrar uma solução no mercado para Zhegrova, mas nenhuma das alternativas levou a um acordo. A Lazio nunca foi uma opção realmente concreta, a Atalanta chegou a pensar na possibilidade, sem porém passar a discutir concretamente o formato do negócio, enquanto com o Al-Ittihad não houve acordo e o clube saudita escolheu outros jogadores.





Zhegrova permaneceu em Turim. Uma permanência que, porém, levou a Juventus a excluí-lo também da lista da UEFA, por acreditar que ainda conseguiria encontrar um novo destino para o jogador nos países em que a janela de transferências estava (e está, como no caso da Arábia Saudita) ainda aberta. No fim das contas, porém, o mercado não produziu uma solução e o kosovar permaneceu na Juventus.