Juventus, Woltemade chegou: exames médicos e assinatura

Nascido em 2002, Woltemade foi formado no Werder Bremen, clube pelo qual somou 51 partidas e 2 gols. Durante o período no Werder, disputou a temporada 2022-23 por empréstimo no Elversberg, onde jogou 35 partidas e marcou 17 gols. Em 2024, transferiu-se para o Stuttgart, onde somou 35 partidas e 17 remi, antes de ser vendido ao Newcastle por 80 milhões, mais 10 de bônus. Na temporada 2025-26 com o Newcastle, acumulou 51 partidas e 11 gols. Nesta temporada, antes de se transferir para a Juve, disputou duas partidas pelo Newcastle, sem marcar.



