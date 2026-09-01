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cm grafica woltemade newcastle 2026 27 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Woltemade chegou: exames médicos e assinatura

Juventus
Mercado da bola
N. Woltemade
Newcastle

O atacante alemão chega por empréstimo do Newcastle

Chegou a Turim Nick Woltemade, alemão nascido em 2002 que a Juventus contrata por empréstimo sem opção de compra junto ao Newcastle. À tarde, o centroavante fará exames médicos no JMedical, antes da assinatura do contrato que o vinculará à Juventus por uma temporada.



  • OS NÚMEROS

    O atacante alemão chega do Newcastle por empréstimo. Uma operação que, no aspecto econômico, deve garantir um alívio à Juventus: Jonathan David, que vai para o Atlético de Madrid, recebia cerca de 6 milhões de euros líquidos por temporada, além de bônus, enquanto Woltemade deve custar cerca de 4,4 milhões em salários, aos quais se somam 5 milhões pelo empréstimo. David vai para o Atlético de Madrid por empréstimo com opção de compra fixada em 25 milhões de euros.

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  • A CARREIRA

    Nascido em 2002, Woltemade foi formado no Werder Bremen, clube pelo qual somou 51 partidas e 2 gols. Durante o período no Werder, disputou a temporada 2022-23 por empréstimo no Elversberg, onde jogou 35 partidas e marcou 17 gols. Em 2024, transferiu-se para o Stuttgart, onde somou 35 partidas e 17 remi, antes de ser vendido ao Newcastle por 80 milhões, mais 10 de bônus. Na temporada 2025-26 com o Newcastle, acumulou 51 partidas e 11 gols. Nesta temporada, antes de se transferir para a Juve, disputou duas partidas pelo Newcastle, sem marcar.


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