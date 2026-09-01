Nascido em 2002, Woltemade foi revelado pelo Werder Bremen, clube pelo qual somou 51 partidas e 2 gols. Durante o período no Werder, disputou a temporada 2022-23 por empréstimo no Elversberg, onde jogou 35 partidas e marcou 17 gols. Em 2024, transferiu-se para o Stuttgart, onde somou 35 partidas e 17 remos, antes de ser negociado com o Newcastle por 80 milhões mais 10 de bônus. Na temporada 2025-26 com o Newcastle, fez 51 partidas e 11 gols. Nesta temporada, antes de se transferir para a Juve, disputou dois jogos pelo Newcastle, sem marcar.



