É oficial Nick Woltemade. O alemão nascido em 2002 foi contratado pela Juventus por empréstimo oneroso sem opção de compra junto ao Newcastle. À tarde, o centroavante passará por exames médicos no JMedical, antes de assinar o contrato que o vincula à Juventus por uma temporada.
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Juventus, Woltemade assinou: é oficial
OS NÚMEROS
O atacante alemão chega do Newcastle por empréstimo. Uma operação que, do ponto de vista econômico, deve garantir um alívio à Juventus: Jonathan David, que vai para o Atlético de Madrid, recebia cerca de 6 milhões de euros líquidos por temporada, além de bônus, enquanto Woltemade deve pesar em cerca de 4,4 milhões de salário, aos quais se somam 5 milhões pelo empréstimo. David vai para o Atlético de Madrid por empréstimo com opção de compra fixada em 25 milhões de euros.
A CARREIRA
Nascido em 2002, Woltemade foi revelado pelo Werder Bremen, clube pelo qual somou 51 partidas e 2 gols. Durante o período no Werder, disputou a temporada 2022-23 por empréstimo no Elversberg, onde jogou 35 partidas e marcou 17 gols. Em 2024, transferiu-se para o Stuttgart, onde somou 35 partidas e 17 remos, antes de ser negociado com o Newcastle por 80 milhões mais 10 de bônus. Na temporada 2025-26 com o Newcastle, fez 51 partidas e 11 gols. Nesta temporada, antes de se transferir para a Juve, disputou dois jogos pelo Newcastle, sem marcar.
CAMISA NÚMERO 27
Na Juventus, Woltemade vestirá a camisa número 27.
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