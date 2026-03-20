Juventus: Vlahovic tem dúvidas sobre os valores da renovação. E o Milan volta a se interessar

O presente e o futuro de Dusan Vlahovic dependem inevitavelmente tanto do campo quanto do mercado. O atacante sérvio ainda é uma dúvida em termos físicos, apesar de ter voltado a treinar com o grupo, e sua presença contra o Sassuolo não está garantida.





O que é mais importante, porém, é a questão relacionada à renovação do contrato, que vence em 30 de junho de 2026, e, consequentemente, como prosseguirão as negociações para prolongar ou não sua permanência em Turim.

É justamente nessa incerteza, apesar do otimismo demonstrado nos últimos dias, que pode reabrir-se uma discussão sensacional que leva ao Milan rossonero.