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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juventus: Vlahovic tem dúvidas sobre os valores da renovação. E o Milan volta a se interessar

As negociações para a renovação do contrato do sérvio ocorrem paralelamente ao seu retorno aos gramados, em meio a avanços e recuos que voltam a alimentar os rumores sobre outros clubes.

O presente e o futuro de Dusan Vlahovic dependem inevitavelmente tanto do campo quanto do mercado. O atacante sérvio ainda é uma dúvida em termos físicos, apesar de ter voltado a treinar com o grupo, e sua presença contra o Sassuolo não está garantida.


O que é mais importante, porém, é a questão relacionada à renovação do contrato, que vence em 30 de junho de 2026, e, consequentemente, como prosseguirão as negociações para prolongar ou não sua permanência em Turim.

É justamente nessa incerteza, apesar do otimismo demonstrado nos últimos dias, que pode reabrir-se uma discussão sensacional que leva ao Milan rossonero.

  • O PAPEL DE SPALLETTI E A DISPOSIÇÃO PARA NEGOCIAR

    A virada nas relações entre Vlahovic e a Juventus ocorreu há algumas semanas e coincidiu com a mediação realizada por Luciano Spalletti junto ao atacante sérvio. Para o técnico toscano, o ex-jogador da Fiorentina é o pilar ofensivo a partir do qual a equipe deve recomeçar também na próxima temporada, e essa ideia, comunicada ao jogador, o convenceu, pelo menos, a ouvir a proposta contratual do clube.

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  • A OFERTA DA JUVENTUS

    A partir daí, foram retomadas as negociações que estavam paralisadas desde janeiro de 2025 e que haviam levado a Juventus a investir tanto em Openda quanto em David, com a ideia de uma saída anunciada para o final do ano. O clube da Juventus propôs a Vlahovic um novo contrato de três anos, com vencimento em 30 de junho de 2029, no valor total de 7 milhões de euros líquidos em bônus (o mesmo valor garantido a Kenan Yildiz), com um bônus de assinatura de 5 milhões de euros.

  • O OTIMISMO DA JUVENTUS E AS DÚVIDAS DE VLAHOVIC

    Desde a última reunião, a Juventus saiu com uma sensação de otimismo, mas o jogador tem muitas dúvidas quanto aos valores, não tanto em relação ao salário (ele está ciente de que o valor do salário é o máximo que o clube pode oferecer), mas sim em relação aos bônus e comissões. O jogador e sua equipe exigem valores muito mais altos além do salário.

  • O MILAN NA JANELA DE TRANSFERÊNCIAS

    Se Vlahovic não der uma resposta positiva à oferta da Juventus, sua utilização em campo — ainda mais tendo em vista um final de temporada extremamente importante — poderá ser questionada pela diretoria, o que reabriria muitos cenários que, neste momento, foram deixados de lado. Entre eles está também o que leva ao Milan, que até agora havia deixado de lado a ideia de tentar contratar Vlahovic, mas que, nas últimas semanas, voltou a sondar o terreno. Nada de concreto, apenas ideias a serem desenvolvidas caso as tentativas de contratação de Kean e Retegui não se concretizem. Mas o fato de Vlahovic agradar tanto a Allegri e Tare é algo conhecido há muito tempo.



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