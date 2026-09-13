Guglielmo Vicario, goleiro da Juventus, comentou aos microfones da DAZN a derrota da Juventus por 3 a 2 no campo do Sassuolo: "Há uma grande amargura, entendo a vontade de ir vencer a partida porque a Juventus tem a obrigação de fazer isso, mas se perdeu o equilíbrio e se falou muito sobre isso durante a semana. A Juventus não pode sofrer dois gols dessa maneira, é preciso ter mais calma e equilíbrio porque temos um elenco de qualidade e as chances aparecem".
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Juventus, Vicario acusa: "Não se pode sofrer dois gols assim. É preciso mais equilíbrio"
Sobre as ausências: "Se pesa a ausência de um líder como Locatelli? Com certeza, ele é o capitão e um jogador fundamental para nós. Mas não podemos nos esconder atrás dos álibis das ausências".
E, por fim: "Na minha opinião, fica o arrependimento e a raiva, porque a partida tinha virado a nosso favor. É preciso ter mais equilíbrio e saber administrar os momentos. É preciso entender que também se pode marcar no último segundo, só falta um pouco mais de atenção. A partir de amanhã, é preciso virar a página".
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