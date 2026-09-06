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Frosinone Calcio v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Vicario: "A partir de hoje, quem fala é sempre o campo"

Juventus
G. Vicario

O goleiro da Juventus fala antes do jogo contra o Milan

Guglielmo Vicario, goleiro da Juventus, falou aos microfones da DAZN antes da partida contra o Milan: "Somos um grupo unido, um grupo forte, uma boa mistura entre jovens e um pouco menos jovens, sem dúvida temos garotos talentosos, de pouca idade, estamos todos unidos. Daqui para frente, quem fala é o campo e eu estou convencido de que somos uma equipe de qualidade e esta noite obviamente vamos encontrar um adversário de grande qualidade, como nós. Será uma grande partida, mal podemos esperar".

  • O goleiro acrescenta: "Todos os jogos precisam ser preparados com as várias saídas do goleiro, depois as posturas são diferentes, isso vai sendo observado, hoje é preciso entender onde está o espaço livre, onde está a situação mais correta para posicionar a bola. Depois é um trabalho de leitura meu, da equipe, para tentar machucar o adversário.


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