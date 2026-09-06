Guglielmo Vicario, goleiro da Juventus, falou aos microfones da DAZN antes da partida contra o Milan: "Somos um grupo unido, um grupo forte, uma boa mistura entre jovens e um pouco menos jovens, sem dúvida temos garotos talentosos, de pouca idade, estamos todos unidos. Daqui para frente, quem fala é o campo e eu estou convencido de que somos uma equipe de qualidade e esta noite obviamente vamos encontrar um adversário de grande qualidade, como nós. Será uma grande partida, mal podemos esperar".