Juventus, uma derrota fruto de confusão, presunção e escolhas erradas de Spalletti. Adzic marca... e David também marca!

A derrota da Juventus no campo do Sassuolo pesa mais pela forma como aconteceu do que pelos três pontos perdidos pela Velha Senhora no campo do Sassuolo. O revés no Mapei Stadium, além de representar uma derrota do mestre Spalletti para o aluno Aquilani, foi uma derrota determinada por uma grande confusão que se viu nesta noite na casa da Juve, em campo e no banco.





Dito isso, a escalação inicial da Juventus era quase obrigatória, sobretudo no meio-campo, diante das muitas ausências por lesão, mas são as substituições e a gestão da reta final da partida, por parte de Spalletti e de vários jogadores, que despertam alguma perplexidade.





A entrada de Zhegrova obviamente foi certeira, vista a dobradinha marcada pelo kosovar, mas ainda restam algumas dúvidas sobre a saída simultânea (para as entradas de Zhegrova e Woltemade) de Conceicao e Nico Gonzalez. Quem provavelmente deveria ter saído era Kolo Muani, também nesta noite um fantasma. Spalletti, porém, insistiu, e no pós-jogo explicou que pretende seguir dando confiança ao francês.



