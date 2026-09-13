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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, uma derrota fruto de confusão, presunção e escolhas erradas de Spalletti. Adzic marca... e David também marca!

Juventus
Especiais e Opinião
Opinion

A análise da derrota da Juventus em campo contra o Sassuolo

A derrota da Juventus no campo do Sassuolo pesa mais pela forma como aconteceu do que pelos três pontos perdidos pela Velha Senhora no campo do Sassuolo. O revés no Mapei Stadium, além de representar uma derrota do mestre Spalletti para o aluno Aquilani, foi uma derrota determinada por uma grande confusão que se viu nesta noite na casa da Juve, em campo e no banco.


Dito isso, a escalação inicial da Juventus era quase obrigatória, sobretudo no meio-campo, diante das muitas ausências por lesão, mas são as substituições e a gestão da reta final da partida, por parte de Spalletti e de vários jogadores, que despertam alguma perplexidade.


A entrada de Zhegrova obviamente foi certeira, vista a dobradinha marcada pelo kosovar, mas ainda restam algumas dúvidas sobre a saída simultânea (para as entradas de Zhegrova e Woltemade) de Conceicao e Nico Gonzalez. Quem provavelmente deveria ter saído era Kolo Muani, também nesta noite um fantasma. Spalletti, porém, insistiu, e no pós-jogo explicou que pretende seguir dando confiança ao francês.


  • E ainda há a gestão do fim de jogo. Na quarta rodada do campeonato, depois de ter buscado o empate duas vezes, a segunda inclusive depois dos 90 minutos, a lógica indicava que teria sido mais sensato levar para casa um empate.Mas, em vez disso, Spalletti, como declarou depois da partida, incentivou a equipe a buscar o 3 a 2, dizendo, porém, que os jogadores levaram isso ao pé da letra demais... Jogar sempre para vencer é um conceito correto em termos absolutos, mas errado naquele momento específico. Os enormes espaços deixados para o Sassuolo aos 94 minutos, fora de casa, não são nem de time grande, nem de 'time', e fazem refletir sobre como Spalletti está gerindo o material técnico à disposição. Não menores são as culpas de quem estava em campo, sobretudo por parte dos jogadores mais experientes, com o 'capitão' Bremer à frente.


    A noite da Juventus termina de forma paradoxal: enquanto os atacantes (Kolo Muani e Woltemade) não marcam, o ex-Adzic (emprestado ao Sassuolo) castiga a Juventus. E outros jogadores que deixaram a Juve estão marcando e indo bem: Vlahovic, Openda, Licina e, a partir desta noite, até mesmo David, em gol pela primeira vez com a camisa do Atlético de Madrid.



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