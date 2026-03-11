Juventus tenta contratar Lewandowski: poucas chances de permanecer no Barcelona

Não é só o Milan que está na fila para contratar Robert Lewandowski. O atacante polonês está em uma situação contratual difícil com o Barcelona e, no final da temporada, terá que tomar uma decisão muito importante para o seu futuro, com a possibilidade de uma saída a título gratuito ainda incrivelmente provável. Sim, mas para onde?

De acordo com Matteo Moretto e Fabrizio Romano, a Juventus também se inscreveu na lista de pretendentes nos últimos dias e, no verão, quer tentar dar a Luciano Spalletti um atacante confiável para seu ataque.