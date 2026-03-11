Goal.com
Juventus tenta contratar Lewandowski: poucas chances de permanecer no Barcelona

Uma pesquisa com a equipe do jogador para entender as chances de ele chegar ao Juventus: caminho difícil

Não é só o Milan que está na fila para contratar Robert Lewandowski. O atacante polonês está em uma situação contratual difícil com o Barcelona e, no final da temporada, terá que tomar uma decisão muito importante para o seu futuro, com a possibilidade de uma saída a título gratuito ainda incrivelmente provável. Sim, mas para onde?

De acordo com Matteo Moretto e Fabrizio Romano, a Juventus também se inscreveu na lista de pretendentes nos últimos dias e, no verão, quer tentar dar a Luciano Spalletti um atacante confiável para seu ataque.

  • O CONTRATO COM O BARCELONA

    Lewandowski, vale lembrar, tem contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2026, mas, dentro do acordo atual, foi incluída uma cláusula de renovação automática e unilateral até 30 de junho de 2027. Existe um acordo de cavalheiros entre as partes que dá ao polonês a possibilidade de recusar uma eventual escolha catalã, o que, no entanto, hoje é algo muito improvável. 

  • O BARCELONA NÃO RENOVA, ELE ESPERA

    “Decidirei em breve o meu futuro”, declarou Lewandowski em novembro, mas até hoje essa decisão ainda não foi tomada. O ex-atacante do Bayern e do Borussia Dortmund quer manter o foco em campo e conquistar o máximo de troféus possível, incluindo a Liga dos Campeões, que seria a segunda para ele e coroaria uma carreira incrível. O jogador nascido em 1988, aos 37 anos, ainda não decidiu o que fazer, mas a decisão foi tomada pelo clube catalão que, salvo surpresas, não vai exercer a cláusula de renovação e o deixará livre para assinar com outro clube.

  • TENTATIVA DA JUVENTUS

    Como já foi dito há algum tempo, o Milan pensou no atacante polonês, mas nas últimas semanas, segundo Moretto e Romano, houve também uma tentativa da Juventus. O objetivo do clube bianconero é renovar Dusan Vlahovic, ceder Openda e David e colocar ao lado do sérvio outro atacante de confiança garantida. Daí a sondagem com a equipe de Lewandowski.

  • ESCOLHA DE VIDA, OLHO NA MLS

    Até o momento, a situação é bastante complicada, pois, por um lado, Lewandowski ainda não decidiu o que fazer e não quer tomar decisões precipitadas e, por outro, ele precisa entender como encerrar sua carreira. Não tanto em termos econômicos, mas como uma escolha de vida. E, nesse sentido, há vários contatos com clubes da MLS, a liga americana, que poderiam garantir um salário alto e, potencialmente, até mesmo a transferência para uma cidade importante para o futuro de sua família.

  • O CONSELHO DE TREZEGUET

    E sobre Lewandowski na Juventus, provavelmente não por acaso, o grande ex-jogador David Trezeguet falou esta manhã. O francês criticou Vlahovic ao Gazzetta dello Sport (A ENTREVISTA COMPLETA AQUI), sugerindo a contratação do polonês: “Eu esperava mais de Vlahovic. Este ano, ele se lesionou, mas está na quinta temporada em Turim e ainda não se sabe ao certo se ele é realmente um nove para a Juve. Eu contrataria Lewandowski sem custos, mesmo aos 37 anos: ele é de outra categoria, é um dos últimos nove verdadeiros, junto com Haaland. Se houvesse a possibilidade, eu mesmo o levaria para Turim.”

