Juventus, Spalletti sobre Di Gregorio: "Talvez o segundo gol pudesse ter sido defendido"

Luciano Spalletti, técnico da Juventus, após a derrota por 2 a 1 em amistoso contra a Inter, no Derby d'Italia disputado em Perth, comenta a atuação de Michele Di Gregorio. O goleiro da Juventus, que permaneceu em campo durante os 90 minutos, pareceu ligeiramente atrasado ao mergulhar no lance do primeiro gol da Inter, marcado por Dimarco, e tentou sem sucesso, de forma desajeitada e atrapalhada, uma defesa no segundo gol da Inter, marcado por Diouf.





Spalletti deu sua opinião: "Me parece que Di Gregorio foi bem ao fazer 2-3 intervenções em chutes de fora dificílimos, depois talvez o segundo gol pudesse ser defendido, mas são coisas que podem acontecer, até porque o chute foi de posição próxima", lê-se no Gazzetta.it.



