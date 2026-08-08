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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Spalletti sobre Di Gregorio: "Talvez o segundo gol pudesse ter sido defendido"

Juventus
Mercado da bola
L. Spalletti
M. Di Gregorio

O técnico da Juventus dá sua opinião sobre a atuação do goleiro na partida perdida contra a Inter

Luciano Spalletti, técnico da Juventus, após a derrota por 2 a 1 em amistoso contra a Inter, no Derby d'Italia disputado em Perth, comenta a atuação de Michele Di Gregorio. O goleiro da Juventus, que permaneceu em campo durante os 90 minutos, pareceu ligeiramente atrasado ao mergulhar no lance do primeiro gol da Inter, marcado por Dimarco, e tentou sem sucesso, de forma desajeitada e atrapalhada, uma defesa no segundo gol da Inter, marcado por Diouf.


Spalletti deu sua opinião: "Me parece que Di Gregorio foi bem ao fazer 2-3 intervenções em chutes de fora dificílimos, depois talvez o segundo gol pudesse ser defendido, mas são coisas que podem acontecer, até porque o chute foi de posição próxima", lê-se no Gazzetta.it.


  • Por fim, a tirada de Spalletti sobre o mercado: "Estamos tentando reforçar o elenco em relação àquilo que são as nossas ideias".

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