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Luciano SpallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Spalletti: "Será decisivo quem entrar do banco de reservas"

Juventus
Mercado da bola
L. Spalletti

O técnico da Juventus fala antes do jogo contra o Milan

Luciano Spalletti, treinador da Juventus, falou aos microfones da DAZN antes da partida contra o Milan: "Partida com muita energia em campo, equipes muito ofensivas, com jogadores que podem buscar e encontrar a jogada. O Milan quer vencer a partida? Isso é um acelerador para o nosso potencial, porque nós também queremos vencer e muitos espaços vão se abrir".

  • Sobre Nico González e Alajbegovic: "Nico hoje começa jogando, fazemos escolhas, contra o Parma ele foi decisivo entrando com a partida em andamento, hoje será diferente; de qualquer forma, é fundamental que todos estejam prontos nos momentos da partida. Depois, teremos outros cinco jogadores que entrarão e serão decisivos".

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