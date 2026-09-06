Luciano Spalletti, treinador da Juventus, falou aos microfones da DAZN antes da partida contra o Milan: "Partida com muita energia em campo, equipes muito ofensivas, com jogadores que podem buscar e encontrar a jogada. O Milan quer vencer a partida? Isso é um acelerador para o nosso potencial, porque nós também queremos vencer e muitos espaços vão se abrir".
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Juventus, Spalletti: "Será decisivo quem entrar do banco de reservas"
Sobre Nico González e Alajbegovic: "Nico hoje começa jogando, fazemos escolhas, contra o Parma ele foi decisivo entrando com a partida em andamento, hoje será diferente; de qualquer forma, é fundamental que todos estejam prontos nos momentos da partida. Depois, teremos outros cinco jogadores que entrarão e serão decisivos".
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