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cm nico gonzalez juventus
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: Spalletti pensa em mudar o esquema, para o 3-4-2-1, e em Nico González como centroavante

Juventus
L. Spalletti
N. Gonzalez

O técnico da Juventus está pensando em algumas mudanças para destravar o ataque

Depois da derrota para o Sassuolo, a Juventus já está diante de uma encruzilhada importante em sua temporada. Os jogos de quinta-feira na Europa League contra o NEC Nijmegen e o duelo de domingo no campeonato contra a Atalanta já representam um divisor de águas importante para a Juventus e, sobretudo, para Luciano Spalletti.


O técnico da Juventus, apesar do grande número de lesionados com o qual teve de lidar neste início de temporada, nada menos que nove, dos quais apenas dois estão em vias de retorno (McKennie e Cambiaso), está pensando em soluções para fazer render ao máximo o elenco que tem à disposição.

  • IDEIA 3-4-2-1

    Segundo o Tuttosport, a questão Nico Gonzalez, mais do que a de qualquer outro jogador do setor ofensivo, é muito debatida na Continassa nestas horas. Spalletti está muito satisfeito com a contribuição do argentino, mas o retorno de McKennie, somado ao possível sacrifício do meia-atacante puro em nome de um equilíbrio a ser reencontrado, pode colocá-lo em disputa com Alajbegovic pela função de ponta esquerda. Ou para assumir a titularidade ao lado de Chico Conceiçao em caso de mudança para o 3-4-2-1, opção que, segundo o diário, Spalletti já está avaliando para corrigir a Juventus. Também não está descartado, porém, que Nico Gonzalez possa ser avaliado e utilizado como centroavante. Como um camisa 9 atípico, sobretudo se Kolo Muani continuar sem dar respostas suficientemente convincentes.


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  • E os pontas?

    O 3-4-2-1 teria como contra-indicação a de sacrificar em uma posição mais centralizada, atrás do centroavante, os muitos pontas de ataque da Juventus, de Conceicao a Alajbegovoic, passando por Zhegrova, à espera dos retornos de Boga e Yildiz. Aproximar Nico Gonzalez do gol teria uma lógica, considerando os baixos números no setor ofensivo da Juventus na zona de finalização, mas Spalletti também precisa avaliar com atenção o que tiraria, em termos de valor, dos lados do campo.

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