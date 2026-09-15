Juventus: Spalletti pensa em mudar o esquema, para o 3-4-2-1, e em Nico González como centroavante

Depois da derrota para o Sassuolo, a Juventus já está diante de uma encruzilhada importante em sua temporada. Os jogos de quinta-feira na Europa League contra o NEC Nijmegen e o duelo de domingo no campeonato contra a Atalanta já representam um divisor de águas importante para a Juventus e, sobretudo, para Luciano Spalletti.





O técnico da Juventus, apesar do grande número de lesionados com o qual teve de lidar neste início de temporada, nada menos que nove, dos quais apenas dois estão em vias de retorno (McKennie e Cambiaso), está pensando em soluções para fazer render ao máximo o elenco que tem à disposição.