SOBRE A POSTURA DA JUVENTUS

"Estamos cientes de que há coisas a melhorar e analisamos profundamente o que aconteceu, traçando o que queremos fazer, o que precisa ser corrigido para que não aconteça de novo. Provavelmente é preciso mais compactação para fechar algumas linhas de passe, quando fazer o bloco da equipe e esperar o erro do adversário. Ainda que a explicação esteja cada vez menos na tática coletiva, já não é mais o primeiro aspecto ao qual se deve prestar atenção quando surge algum problema, mas o ritmo mental será importante amanhã, a verdadeira qualidade que pode fazer você ir além dos problemas em campo. Quem pensa antes, joga antes e defende antes, faz tudo antes".





A PRESSÃO

"Aceitá-la é o remédio para aprender a viver e entendi isso cedo, quando aos dez anos ia ganhar duas coisas para a família depois da escola - relata Gazzetta.it -. Imaginem se isso me incomoda agora que coloquei muitas coisas em ordem na minha vida... O que sai de uma derrota é algo que não posso controlar e, portanto, não me interessa. Na minha cabeça, sou eu que decido a que pensamento dar espaço e a qual não dar. A isso não dou muito espaço".





A ESCALAÇÃO

"Não digo nada sobre a escalação".





AS EXPECTATIVAS

"Como sempre acontece, se diz a mais equipes que elas devem vencer a Europa League. Estar pronto é a única linguagem para explicar que se é jogador da Juventus".





O JOGO E OS JOGADORES

"O jogo depende das microdecisões dos jogadores, que precisam antecipar algumas situações e saber administrá-las, amanhã vamos perceber isso. A lógica poderia sugerir outras coisas, mas veremos cinco adversários altos esperando a bola longa: não se deve seguir uma leitura correta, mas aquilo que há em campo. Em parte, é uma tentativa de explicar o terceiro gol do Sassuolo, o futebol está cada vez mais cheio dessas coisas, de fora não se pode ajudar quem está dentro, adquirir esse conhecimento batendo a cara, como aconteceu conosco, dá conhecimentos reais e verdadeiros. As novas regras da arbitragem libertam o futebol das estratégias baseadas na cera e nas simulações, mas também são indicações no sentido do contato físico, não te dão falta se você não aguenta o choque ou se exagera. Dou os meus parabéns por isso, os espertinhos que ficam mais tempo no chão e assim por diante são expostos".





SOBRE CARNEVALI E CONTE

"O CEO é um homem de futebol, experiente e equilibrado, e sabe bem o que fazer, ou seja, transmitir serenidade ao ambiente. Sou menos do que ele disse, mas não vou decepcioná-lo e me tornarei aquilo que ele quer, vou melhorar. Para os torcedores, é justo que cada um dê força àquilo que quer, eu estou convencido de estar lidando com a equipe que considero forte desde o início. Continuo treinando com a mesma determinação".





SOBRE AS CRÍTICAS

"Não me surpreende que, depois de quatro rodadas, dois treinadores tenham sido trocados, então tampouco me surpreende aquilo que nos acompanha dia após dia. Nós temos de mostrar que somos a Juventus, tudo isso faz parte da posição em que estamos e que conquistamos com o passado. Enquanto nos derem tempo e espaço, as energias vão nessa direção, não em fazer os outros mudarem de ideia, os franco-atiradores ou quem diz o que quer nas redes sociais, quem despeja as próprias fraquezas em cima dos outros. E estamos falando de uma derrota, uma".





MCKENNIE E CAMBIASO

"Preciso fazer algumas avaliações. Temos dois ou três que não vão terminar a partida e não podem ser colocados todos juntos, mas eu quero o McKennie em campo amanhã".





KOOPMEINERS

"Para nós ele é importante, porque sempre esperamos o nível que conhecemos bem. Ele tem o dever de nos mostrar decisões importantes, nós o esperamos e não apenas em uma partida, mas já nos treinamentos. Precisamos dessas coisas".