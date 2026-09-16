SOBRE A POSTURA DA JUVENTUS

"Temos consciência de que há coisas a melhorar e analisamos a fundo o que aconteceu, traçando o que queremos fazer, o que precisa ser corrigido para que não aconteça de novo. Provavelmente é preciso mais compactação para fechar algumas linhas de passe, saber quando fazer o bloco da equipe e esperar o erro do adversário. Embora a explicação esteja cada vez menos na tática coletiva, ela já não é mais o primeiro aspecto ao qual se deve prestar atenção quando surge algum problema, mas o ritmo mental será importante amanhã, a verdadeira qualidade que pode fazer você superar os problemas em campo. Quem pensa antes, joga antes e defende antes, faz tudo antes".





A PRESSÃO

"Aceitá-la é o remédio para aprender a viver e eu entendi isso cedo, quando aos dez anos ia ganhar umas coisas para a família depois da escola - relata Gazzetta.it -. Imaginem se isso me perturba agora que coloquei muitas coisas em ordem na minha vida... O que sai de uma derrota é algo que não posso controlar e, portanto, não me interessa. Na minha cabeça, sou eu quem decide a qual pensamento dar espaço e a qual não dar. A isso eu não dou muito espaço".





A ESCALAÇÃO

"Não digo nada sobre a escalação".





AS EXPECTATIVAS

"Como sempre acontece, se diz a mais de uma equipe que ela deve vencer a Liga Europa. Estar pronto é a única linguagem para explicar que se é jogador da Juventus".





O JOGO E OS JOGADORES

"O jogo depende das microdecisões dos jogadores, que precisam antecipar situações e saber administrá-las, amanhã vamos nos dar conta disso. A lógica poderia sugerir outras coisas, mas veremos cinco adversários adiantados esperando a bola longa: não se deve seguir uma leitura correta, mas aquilo que há em campo. Isso é um pouco uma tentativa de explicar o terceiro gol do Sassuolo, o futebol está cada vez mais cheio dessas coisas, de fora não se pode ajudar quem está lá dentro, aprender isso batendo de frente, como aconteceu conosco, dá conhecimentos reais e verdadeiros. As novas regras da arbitragem libertam o futebol das estratégias baseadas na cera e nas simulações, mas também são indicações em direção ao contato físico, faltas não são marcadas se você não aguenta o tranco ou se exagera. Dou os meus parabéns por isso, os espertinhos que ficam mais tempo no chão e por aí vão sendo expostos".





SOBRE CARNEVALI E CONTE

"O diretor executivo é um homem de futebol, experiente e equilibrado, e sabe bem o que fazer, ou seja, transmitir serenidade ao ambiente. Sou menos do que aquilo que ele disse, mas não vou decepcioná-lo e vou me tornar aquilo que ele quer, vou melhorar. Para os torcedores, é justo que cada um dê força ao que quer, eu estou convencido de estar lidando com a equipe que considero forte desde o início. Continuo treinando com a mesma determinação".





SOBRE AS CRÍTICAS

"Não me surpreende que, depois de quatro rodadas, dois treinadores tenham mudado, então nem o que nos acompanha dia após dia. Nós temos de mostrar que somos a Juventus, isso tudo faz parte da posição em que estamos e que conquistamos no passado. Enquanto nos derem tempo e espaço, as energias vão nessa direção, não em fazer os outros mudarem de ideia, nem os franco-atiradores ou quem diz o que quer nas redes sociais, quem vomita as próprias fraquezas em cima dos outros. E estamos falando de uma derrota, uma".





MCKENNIE E CAMBIASO

"Preciso fazer algumas avaliações. Temos dois ou três que não vão terminar a partida e não podem ser colocados todos juntos, mas eu quero o McKennie em campo amanhã".





KOOPMEINERS

"Para nós ele é importante, porque sempre esperamos o nível que conhecemos bem. Ele tem o dever de nos mostrar decisões importantes, nós o esperamos e não apenas em uma partida, mas já no treino. Precisamos dessas coisas".