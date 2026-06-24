Juventus: sinal importante do Aston Villa para Dibu Martinez

O diretor executivo Giovanni Carnevali está trabalhando nos bastidores, aproveitando as excelentes relações com a comitiva do goleiro argentino. O objetivo é criar as condições para a investida decisiva no final de julho, enquanto ao jogador teria sido proposto um contrato de três anos no valor de 5 milhões por temporada, mais bônus.





Martínez, que já pretendia deixar o Birmingham no verão passado, vê com bons olhos a transferência para Turim. O goleiro estaria encantado com o projeto técnico de Luciano Spalletti, que o considera a primeira opção para a meta graças ao seu prestígio internacional e à sua liderança no vestiário.



