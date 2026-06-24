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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: sinal importante do Aston Villa para Dibu Martinez

Juventus
E. Martinez
Aston Villa
Mercado da bola

Avanço da Juventus nas negociações com o clube inglês pelo goleiro argentino

A Juventus continua pressionando pela contratação de Emiliano “Dibu” Martinez e recebe um primeiro sinal positivo do Aston Villa, que reduziu o valor pedido de 15 para 10 milhões de euros mais bônus, conforme informa o Tuttosport. Um passo importante, mas ainda insuficiente para fechar a negociação.


  • O diretor executivo Giovanni Carnevali está trabalhando nos bastidores, aproveitando as excelentes relações com a comitiva do goleiro argentino. O objetivo é criar as condições para a investida decisiva no final de julho, enquanto ao jogador teria sido proposto um contrato de três anos no valor de 5 milhões por temporada, mais bônus.


    Martínez, que já pretendia deixar o Birmingham no verão passado, vê com bons olhos a transferência para Turim. O goleiro estaria encantado com o projeto técnico de Luciano Spalletti, que o considera a primeira opção para a meta graças ao seu prestígio internacional e à sua liderança no vestiário.


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  • Caso não haja acordo, a principal alternativa continua sendo Guglielmo Vicario. No entanto, o goleiro do Tottenham teria uma avaliação mais alta, em torno de 20 milhões de euros, e não convence totalmente a comissão técnica tanto quanto o argentino.


    Não há previsão de novidades imediatas: Martinez está concentrado no Mundial de Clubes nos Estados Unidos e, por enquanto, suspendeu qualquer discussão sobre o mercado de transferências. A Juve, porém, já traçou sua estratégia e pretende retomar as negociações assim que o torneio terminar.