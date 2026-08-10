Paralelamente, como informou o Corriere dello Sport, as relações entre os dois clubes também podem abrir caminho para outra operação: Jonathan David. O atacante canadense, de fato, estaria entre os jogadores que a Juventus avalia negociar para financiar a chegada de um novo centroavante. O PSG pode representar uma solução concreta, também à luz da necessidade de reforçar o setor ofensivo após a saída de Gonçalo Ramos.





Luis Campos também estaria pressionando por David, já que conhece bem o jogador por tê-lo levado ao Lille. Resta entender qual seria o formato de uma eventual operação: a Juventus avalia os direitos do canadense entre 20 e 30 milhões de euros e preferiria uma venda definitiva, enquanto não está descartada a possibilidade de um empréstimo. Suzuki e David poderiam, assim, se tornar dois capítulos da mesma negociação entre Juventus e PSG.



