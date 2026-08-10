O eixo entre Juventus e Paris Saint-Germain pode ficar cada vez mais quente e não envolver apenas Zion Suzuki. Fabrizio Romano atualizou a situação da negociação entre PSG e Parma pelo goleiro japonês, explicando que a operação, de cerca de 35 milhões de euros, já está praticamente definida. Resta, porém, definir o futuro de Suzuki: permanência em Paris, com a consequente saída de Chevalier, ou um empréstimo. Neste último cenário, a Juventus pode entrar em cena, mas o clube ainda precisa tomar uma decisão definitiva. O PSG, segundo Romano, aguarda justamente uma resposta da Juve.
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Juventus-PSG, não só Suzuki: Jonathan David também está na mesa
DAVID PALLINO DE CAMPOS
Paralelamente, como informou o Corriere dello Sport, as relações entre os dois clubes também podem abrir caminho para outra operação: Jonathan David. O atacante canadense, de fato, estaria entre os jogadores que a Juventus avalia negociar para financiar a chegada de um novo centroavante. O PSG pode representar uma solução concreta, também à luz da necessidade de reforçar o setor ofensivo após a saída de Gonçalo Ramos.
Luis Campos também estaria pressionando por David, já que conhece bem o jogador por tê-lo levado ao Lille. Resta entender qual seria o formato de uma eventual operação: a Juventus avalia os direitos do canadense entre 20 e 30 milhões de euros e preferiria uma venda definitiva, enquanto não está descartada a possibilidade de um empréstimo. Suzuki e David poderiam, assim, se tornar dois capítulos da mesma negociação entre Juventus e PSG.
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