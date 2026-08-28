Para o lado direito do ataque, a Lazio também olha para a casa da Juventus. Segundo a La Gazzetta dello Sport, o nome no topo das avaliações é o de Edon Zhegrova, apontado como possível alternativa a Gustav Isaksen e, se necessário, como solução pelo lado oposto para Mattia Zaccagni.





A operação poderia ser estruturada no modelo de empréstimo sem obrigação de compra, solução que já teria agradado à Juventus. O que torna o negócio compatível com os parâmetros da Lazio também é o salário do kosovar de 27 anos, fixado em cerca de 2,5 milhões de euros.



