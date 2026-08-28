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Gianluca Minchiotti

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Juventus: por Zhegrova, há a Lazio; a fórmula que agrada a todos

Juventus
Mercado da bola
Lazio
E. Zhegrova

O ponta kosovar é alvo da Lazio: a Juventus abre

Para o lado direito do ataque, a Lazio também olha para a casa da Juventus. Segundo a La Gazzetta dello Sport, o nome no topo das avaliações é o de Edon Zhegrova, apontado como possível alternativa a Gustav Isaksen e, se necessário, como solução pelo lado oposto para Mattia Zaccagni.


A operação poderia ser estruturada no modelo de empréstimo sem obrigação de compra, solução que já teria agradado à Juventus. O que torna o negócio compatível com os parâmetros da Lazio também é o salário do kosovar de 27 anos, fixado em cerca de 2,5 milhões de euros.


  • Primeiro uma venda para a Lazio

    Zhegrova, canhoto de origem e habilidoso no um contra um, poderia representar assim mais uma peça para completar o setor ofensivo. Sua eventual chegada poderia coincidir com o último reforço para o ataque, também à luz da concorrência crescente em torno de Harder.


    Além disso, pesa a favor do perfil do ponta kosovar o conhecimento já adquirido do futebol italiano: 20 jogos na temporada passada, incluindo o de domingo, em Frosinone, na primeira rodada do campeonato, quando entrou no segundo tempo no lugar de Conceicao. A Lazio, portanto, segue observando. Antes de avançar por Zhegrova, porém, o clube biancoceleste terá de definir uma saída no ataque. Uma vez aberto espaço no setor, poderá começar a investida pelo ponta da Juventus.

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