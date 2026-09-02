Karl-Heinz Riedle, ex-atacante da Lazio, da seleção alemã e do Borussia Dortmund, em entrevista à Gazzetta dello Sport, falou sobre o compatriota Nick Woltemade, que chega à Juventus por empréstimo do Newcastle: "Ele é mais um camisa 9 e meio do que um centroavante tradicional. É muito alto, é verdade, mas tem pés delicados: fiquem tranquilos, porque ele sabe muito bem onde fica o gol. Tem características bastante únicas. É difícil compará-lo a um camisa 9 alemão. Em vez disso, guardadas as devidas proporções, em certos movimentos lembra o jovem Ibrahimovic. Ibra, porém, é Ibra…".