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cm grafica woltemade newcastle 2026 27 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, ouça Ridle: "Woltemade é um 9 e meio, lembra o jovem Ibrahimovic. Pode fazer 15 gols"

Juventus
N. Woltemade

O ex-atacante alemão fala de seu compatriota, novo reforço da Juventus

Karl-Heinz Riedle, ex-atacante da Lazio, da seleção alemã e do Borussia Dortmund, em entrevista à Gazzetta dello Sport, falou sobre o compatriota Nick Woltemade, que chega à Juventus por empréstimo do Newcastle: "Ele é mais um camisa 9 e meio do que um centroavante tradicional. É muito alto, é verdade, mas tem pés delicados: fiquem tranquilos, porque ele sabe muito bem onde fica o gol. Tem características bastante únicas. É difícil compará-lo a um camisa 9 alemão. Em vez disso, guardadas as devidas proporções, em certos movimentos lembra o jovem Ibrahimovic. Ibra, porém, é Ibra…".

  • "Woltemade é um atacante móvel e versátil, também pode sair como segundo atacante e jogar em dupla com Kolo Muani em uma espécie de 4-4-2", prossegue Ridle. “Se sentir a confiança de Spalletti, vai alcançar dois dígitos: talvez uns 15 gols”.





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