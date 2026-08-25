O mercado da Juventus ainda não acabou. Antes do prazo final, previsto para 1º de setembro, Carnevali e Massara querem completar o elenco. É preciso um novo centroavante, que possa ter características diferentes das de Kolo Muani, assim como não está descartada a chegada de um lateral, que possa jogar dos dois lados. Nesse sentido, La Gazzetta dello Sport traz um novo nome: a Juventus colocou Joakim Mahele na mira, lateral dinamarquês nascido em 1997, vinculado ao Wolfsburg por um contrato que vai até 2027.
Traduzido por
Juventus, opção de baixo custo para a lateral: surge Mahele
QUANTO CUSTA E QUANTO GANHA
O ex-Atalanta já conhece a Serie A: disputou 80 partidas, com 4 gols e 6 assistências. É um jogador experiente, que gostaria de deixar o Wolfsburg, rebaixado na última temporada para a Bundesliga 2. No papel, a operação é viável como contratação de baixo custo (o Wolfsburg não pode exagerar nas exigências) ou por empréstimo, mas, neste caso, Maehele precisa renovar o contrato que vence em 2027. Seu salário no clube da Volkswagen é de cerca de 1,9 milhão de euros por temporada. Maehle desperta forte interesse do Olympiacos
Do Wolfsburg, Grabara já chegou.
Do Wolfsburg, ontem, chegou oficialmente o reserva de Vicario. Carnevali e Massara acertaram a chegada de Kamil Grabara por empréstimo com opção de compra por um valor total de 12 milhões de euros. Na última temporada, o goleiro polonês somou 37 partidas com a camisa do Wolfsburg em todas as competições, sofrendo 71 gols. Foram 4 jogos sem sofrer gols.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.