Juventus, opção de baixo custo para a lateral: surge Mahele

O mercado da Juventus ainda não acabou. Antes do prazo final, previsto para 1º de setembro, Carnevali e Massara querem completar o elenco. É preciso um novo centroavante, que possa ter características diferentes das de Kolo Muani, assim como não está descartada a chegada de um lateral, que possa jogar dos dois lados. Nesse sentido, La Gazzetta dello Sport traz um novo nome: a Juventus colocou Joakim Mahele na mira, lateral dinamarquês nascido em 1997, vinculado ao Wolfsburg por um contrato que vai até 2027.