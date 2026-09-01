Nascido em 2002, Pape Matar Sarr completará 24 anos em meados de setembro. Ele é senegalês, mas joga na Europa há alguns anos: primeiro na França e depois na Inglaterra.





Foi o Metz que o levou do Generation Foot para a Europa em 2020. Foi lá que Sarr se desenvolveu e, em sua primeira temporada na Ligue 1, marcou 3 vezes em 22 jogos e atuou ainda mais na segunda: 33 vezes, com um gol e três assistências.





No verão de 2022, chegou o chamado do Tottenham, onde inicialmente Sarr encontrou pouquíssimo espaço. Nas três temporadas seguintes, porém, o jovem senegalês se tornou uma peça importante dos Spurs tanto na Premier League quanto na Europa, incluindo a campanha que, em 2025, levou os ingleses a conquistar a Europa League: ali, Pape somou 13 jogos e marcou dois gols.



















