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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus oficializa Sarr, do Tottenham, por empréstimo: os valores e as condições para a compra em definitivo

Juventus
Mercado da bola
P. Sarr

Contrato para a contratação por empréstimo do senegalês registrado na Lega

A Juventus registrou na Lega Serie A o contrato para a chegada por empréstimo do Tottenham do meio-campista senegalês nascido em 2002 Pape Matar Sarr.

  • A FÓRMULA

    Sarr deixa o Tottenham e vai para a Juventus por empréstimo pagode cerca de dois milhões de euros, mais outros vinte e sete pelo resgate. Resgate que está condicionado a dois elementos: a classificação da Juventus para a Liga dos Campeões ou para a Liga Europa (a Conference League não está contemplada), e 50% das partidas à disposição em todas as competições desta temporada, disputadas por Sarr.


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  • OS NÚMEROS OFICIAIS

    A Juventus oficializou em comunicado os valores da operação Sarr:


    A Juventus Football Club S.p.A. comunica ter chegado a um acordo com o Tottenham Hotspur FC para a aquisição, em caráter temporário até 30 de junho de 2027, dos direitos às prestações esportivas do jogador Pape Matar Sarr, mediante uma contrapartida de € 2,5 milhões, além de encargos acessórios de € 0,3 milhão.


    O acordo prevê ainda a opção e, no caso de determinadas condições se verificarem ao longo da temporada esportiva 2026/2027, a obrigação por parte da Juventus de adquirir em definitivo as prestações esportivas do jogador. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 27,5 milhões, pagáveis em três exercícios.

  • QUEM É

    Nascido em 2002, Pape Matar Sarr completará 24 anos em meados de setembro. Ele é senegalês, mas joga na Europa há alguns anos: primeiro na França e depois na Inglaterra.


    Foi o Metz que o levou do Generation Foot para a Europa em 2020. Foi lá que Sarr se desenvolveu e, em sua primeira temporada na Ligue 1, marcou 3 vezes em 22 jogos e atuou ainda mais na segunda: 33 vezes, com um gol e três assistências.


    No verão de 2022, chegou o chamado do Tottenham, onde inicialmente Sarr encontrou pouquíssimo espaço. Nas três temporadas seguintes, porém, o jovem senegalês se tornou uma peça importante dos Spurs tanto na Premier League quanto na Europa, incluindo a campanha que, em 2025, levou os ingleses a conquistar a Europa League: ali, Pape somou 13 jogos e marcou dois gols.






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