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Grabara WolfsburgGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus oficializa Grabara: fórmula e valores da operação

Juventus
Mercado da bola
K. Grabara
Wolfsburg

A Juventus anuncia a contratação do novo goleiro

Como se lê no site oficial da Juventus, "Kamil Grabara é o novo goleiro da Juventus e chega por empréstimo do Wolfsburg até 30 de junho de 2027".


A nota prossegue: "Um novo reforço no gol para a Juventus: o goleiro nascido na Polônia em janeiro de 1999 foi revelado nas categorias de base do Ruch Chorzow. Em 2016, transferiu-se para o Liverpool, clube pelo qual atuou nas equipes de base antes de adquirir as primeiras experiências como profissional nos empréstimos ao Aarhus e ao Huddersfield.


Em janeiro de 2021, chegou ao Copenhague, passagem rica em sucessos na qual conquistou dois campeonatos dinamarqueses e uma Copa da Dinamarca, além de estrear na Champions League. No verão de 2024, transferiu-se para o Wolfsburg, camisa com a qual se firmou como titular, somando 63 jogos na Bundesliga.


Uma aventura na Juventus que Grabara está pronto para viver da melhor maneira: bem-vindo, Kamil!".

  • OS NÚMEROS

    A seguir, as condições econômicas da operação:


    "Juventus Football Club S.p.A. comunica ter chegado a um acordo com o VfL Wolfsburg para a aquisição, por empréstimo até 30 de junho de 2027, dos direitos às prestações esportivas do jogador Kamil Grabara, diante de uma contrapartida de € 0,5 milhão, além de encargos acessórios de € 0,2 milhão. Essa contrapartida poderá ser aumentada, durante a vigência do contrato de prestação esportiva com o jogador, em um valor não superior a € 0,3 milhão, com o alcance de determinados objetivos esportivos. O acordo prevê ainda a opção por parte da Juventus de adquirir em definitivo os direitos às prestações esportivas do jogador. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 11,5 milhões, pagáveis em três exercícios".

    • Publicidade

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