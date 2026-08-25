Como se lê no site oficial da Juventus, "Kamil Grabara é o novo goleiro da Juventus e chega por empréstimo do Wolfsburg até 30 de junho de 2027".





A nota prossegue: "Um novo reforço no gol para a Juventus: o goleiro nascido na Polônia em janeiro de 1999 foi revelado nas categorias de base do Ruch Chorzow. Em 2016, transferiu-se para o Liverpool, clube pelo qual atuou nas equipes de base antes de adquirir as primeiras experiências como profissional nos empréstimos ao Aarhus e ao Huddersfield.





Em janeiro de 2021, chegou ao Copenhague, passagem rica em sucessos na qual conquistou dois campeonatos dinamarqueses e uma Copa da Dinamarca, além de estrear na Champions League. No verão de 2024, transferiu-se para o Wolfsburg, camisa com a qual se firmou como titular, somando 63 jogos na Bundesliga.





Uma aventura na Juventus que Grabara está pronto para viver da melhor maneira: bem-vindo, Kamil!".