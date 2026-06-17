Juventus: o retorno de Arthur é oficial. Mais um problema para Carnevali

O brasileiro, nascido em 1996, de propriedade da Juventus e sob contrato com o clube bianconero até 30 de junho de 2027, retornará, portanto, à Continassa para, em seguida, definir seu futuro junto com o novo diretor executivo da Juventus, Giovanni Carnevali. Arthur ainda figura no balanço contábil com um valor de 6,5 milhões; a Juve não pode aceitar menos do que isso, no caso (improvável) de uma venda definitiva, para não incorrer em prejuízo.





A Juve já tem um plano B? Por enquanto, não, embora Arthur agrade bastante ao Besiktas, comandado por Vincenzo Italiano, que teve a oportunidade de trabalhar com o jogador na Fiorentina. Por enquanto, o interesse é tímido. Além disso, resta saber até que ponto o ex-jogador do Barcelona ainda deseja jogar na Europa: ele estava muito interessado em permanecer no Grêmio e esperava que essa possibilidade se concretizasse. Pelo menos até o comunicado de ontem, que coloca tudo em questão. Até novas orientações, conforme informa o Tuttosport, Arthur começará a nova temporada com Spalletti. Após os empréstimos ao Liverpool, à Fiorentina, ao Girona e ao Grêmio, ele recomeça, como de costume, com uma passagem por Turim. A solução mais provável é um novo empréstimo.



