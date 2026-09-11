Juventus, o Manchester United quer Kalulu: observadores na Itália

A Juventus se prepara para a partida contra o Sassuolo em um clima de grande emergência, sobretudo no meio-campo. Por isso, Luciano Spalletti vai se agarrar às certezas nos outros setores, onde, principalmente no defensivo, as hierarquias já estão bem definidas.





E entre os intocáveis desta temporada está certamente Pierre Kalulu que, porém, também de olho na próxima janela de janeiro, pode se tornar um alvo concreto do desejo de diversas equipes, com o Manchester United particularmente interessado nele.



