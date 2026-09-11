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grafica cm kalulu juventusGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juventus, o Manchester United quer Kalulu: observadores na Itália

Juventus
Manchester United
P. Kalulu
Mercado da bola
Milan

Há fila pelo defensor francês. Ele pode ser o sacrificado para acertar as contas

A Juventus se prepara para a partida contra o Sassuolo em um clima de grande emergência, sobretudo no meio-campo. Por isso, Luciano Spalletti vai se agarrar às certezas nos outros setores, onde, principalmente no defensivo, as hierarquias já estão bem definidas.


E entre os intocáveis desta temporada está certamente Pierre Kalulu que, porém, também de olho na próxima janela de janeiro, pode se tornar um alvo concreto do desejo de diversas equipes, com o Manchester United particularmente interessado nele.


  • Olheiros na Itália

    Kalulu já tem admiradores pela Europa há algum tempo, e no verão a Juventus havia recusado algumas sondagens feitas por ele. O cenário, porém, pode mudar já em janeiro porque, segundo o portal alemão fussball-news, o Manchester United colocou o coringa defensivo francês no topo da lista de alvos no mercado e está fazendo com que ele seja observado por seus olheiros enviados à Itália para acompanhá-lo.

    • Publicidade

  • HÁ FILA

    Os Red Devils, porém, não serão os únicos interessados na contratação do ex-Milan caso realmente se abra a possibilidade de uma saída da Juventus.

    No verão, o Aston Villa foi o clube que mais se interessou, mas logo atrás também estão Tottenham e Liverpool, para ficar apenas na Premier League.

  • Sacrificado pelo balanço?

    A Juventus, para fechar da melhor forma um balanço que será obrigada a encerrar, terá de concluir uma venda que pode ser de dois tipos: ou uma que permita reduzir os custos fixos (portanto, um jogador com impacto alto entre salário e amortização) ou uma que permita realizar uma grande mais-valia.


    Kalulu não está entre os jogadores que têm um custo fixo alto (cerca de 6,7 milhões entre cota de amortização e salário bruto de 3,4 milhões), mas também é um daqueles que, diante de uma oferta monstruosa, poderia gerar uma grande mais-valia.

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  • 50 milhões

    No verão, a exigência feita pela Juventus aos clubes interessados era de não menos de 50 milhões de euros.

    Partindo desse valor, com um valor residual do custo dos direitos econômicos que em 31 de dezembro será de pouco menos de 10 milhões de euros, Carnevali e Massara registrariam uma mais-valia de cerca de 40 milhões de euros, o que bastaria, de uma só vez, para ajustar o balanço pelos valores não recebidos da Uefa nesta temporada.