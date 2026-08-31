Juventus, o desabafo de Nico González: "Quando foi que eu disse que queria ir embora?"

Nico Gonzalez protagonista na Juventus, em campo e nas redes sociais. O argentino, cuja entrada em campo saindo do banco no segundo tempo foi decisiva para a vitória sobre o Parma na noite de sábado, escreveu em um story no Instagram:





"Estou cansado, quando foi que eu disse que queria ir embora? Isso saiu da minha boca? Se você não gosta de mim, não é um problema meu, vai simplesmente ter que me aguentar".





Um desabafo em relação aos rumores, e aos comentários nas redes sociais, que o apontavam como alguém desejoso de deixar novamente a Juventus, para voltar ao Atlético de Madrid de Cholo Simeone.