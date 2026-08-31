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Nico Gonzalez Juventus ParmaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, o desabafo de Nico González: "Quando foi que eu disse que queria ir embora?"

Juventus
N. Gonzalez

O argentino escreve nas redes sociais, após sua entrada decisiva para a vitória da Juventus sobre o Parma

Nico Gonzalez protagonista na Juventus, em campo e nas redes sociais. O argentino, cuja entrada em campo saindo do banco no segundo tempo foi decisiva para a vitória sobre o Parma na noite de sábado, escreveu em um story no Instagram:


"Estou cansado, quando foi que eu disse que queria ir embora? Isso saiu da minha boca? Se você não gosta de mim, não é um problema meu, vai simplesmente ter que me aguentar".


Um desabafo em relação aos rumores, e aos comentários nas redes sociais, que o apontavam como alguém desejoso de deixar novamente a Juventus, para voltar ao Atlético de Madrid de Cholo Simeone.

  • A SITUAÇÃO

    Até hoje, a pouco mais de 24 horas do fim da janela de transferências, o argentino nascido em 1998 se apresenta, na prática, como uma nova contratação da Juventus. Luciano Spalletti nunca escondeu sua apreciação e sua vontade de tê-lo à disposição no elenco da Juventus para a temporada 2026-27, enquanto o clube, na figura do CEO Giovanni Carnevali, sempre foi claro, desde o início da janela: Gonzalez só sai diante de uma proposta de compra em definitivo de pelo menos 30 milhões de euros. Proposta que nunca chegou.

    • Publicidade

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