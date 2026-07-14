Juventus, nova chance para Kessie: o agente do jogador é esperado na Itália; Carnevali e Massara preparam uma nova proposta

De acordo com a Sky Sport, a Juventus, que já havia apresentado nas últimas semanas uma primeira proposta contratual ao jogador nascido em 1996 no valor de 3,5 milhões de euros líquidos por temporada, poderia ajustar essa oferta para cima nas próximas horas. Espera-se, de fato, a chegada à Itália do agente de Kessie, George Atangana, para avaliar a possível nova proposta da equipe bianconera e quaisquer outras ofertas em jogo. O jogador da seleção da Costa do Marfim, que recentemente encerrou sua participação na Copa do Mundo, nunca escondeu que um retorno à Série A é sua primeira opção.