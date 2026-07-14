A Juventus tenta dar uma reviravolta em uma janela de transferências que começou devagar, com a contratação apenas de Jeff Ekhator, do Genoa, para o ataque, e ainda uma série importante de objetivos a serem alcançados em várias posições do time. Entre as prioridades que o clube bianconero estabeleceu está também a busca por um jogador de destaque para reforçar o meio-campo, trazendo alguém capaz de atuar à frente da defesa, com força física e liderança.
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Juventus, nova chance para Kessie: o agente do jogador é esperado na Itália; Carnevali e Massara preparam uma nova proposta
JOGADOR SEM CONTRATO DE LUXO
O primeiro nome da lista é, há algum tempo, o do ex-jogador da Atalanta e do Milan, Franck Kessie, um caso que voltou a ganhar destaque com a chegada à Juve do novo diretor esportivo Frederic Massara, que dividiu com o jogador da Costa do Marfim a experiência no Rossonero. Desde 30 de junho passado, Kessie é um jogador sem clube de alto nível, tendo decidido não renovar o contrato que expirou com o Al-Ahli, clube pelo qual disputou 119 partidas na Arábia Saudita (com um total de 37 gols e 16 assistências).
SERÁ QUE HÁ UM RELANÇAMENTO A CAMINHO?
De acordo com a Sky Sport, a Juventus, que já havia apresentado nas últimas semanas uma primeira proposta contratual ao jogador nascido em 1996 no valor de 3,5 milhões de euros líquidos por temporada, poderia ajustar essa oferta para cima nas próximas horas. Espera-se, de fato, a chegada à Itália do agente de Kessie, George Atangana, para avaliar a possível nova proposta da equipe bianconera e quaisquer outras ofertas em jogo. O jogador da seleção da Costa do Marfim, que recentemente encerrou sua participação na Copa do Mundo, nunca escondeu que um retorno à Série A é sua primeira opção.
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