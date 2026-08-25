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Gianluca Minchiotti

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Juventus, Miretti a um passo do Besiktas: os detalhes

Juventus
Mercado da bola
F. Miretti
Besiktas

A negociação pela transferência do meio-campista está na reta final

Já está nos momentos finais a negociação entre Juventus e Besiktas pela transferência de Fabio Miretti para a Turquia. O clube de Vincenzo Italiano, na prática, já chegou a um acordo com o meio-campista e se prepara para formalizar, nas próximas horas, a última oferta à Juventus, com o objetivo de colocar o acordo no papel.


A fórmula sobre a mesa é a de empréstimo com opção de compra, que pode se transformar em obrigação mediante o cumprimento de determinadas condições. O desfecho positivo, portanto, está cada vez mais próximo, segundo o Gazzetta.it.

  • A Juventus aguarda a proposta definitiva do Besiktas e quer se livrar de todo o custo anual de Miretti, considerando tanto o salário quanto a cota de amortização no balanço. Uma operação que permitiria à Juventus aliviar a folha de custos e destinar esses recursos aos próximos movimentos no mercado, em especial à chegada de Franck Kessiè.


    Depois dos contatos das últimas horas, a sensação é de que o negócio já entrou na fase decisiva: faltam definir os últimos detalhes econômicos antes do sinal verde definitivo para a transferência.

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