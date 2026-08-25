Juventus, Miretti a um passo do Besiktas: os detalhes

Já está nos momentos finais a negociação entre Juventus e Besiktas pela transferência de Fabio Miretti para a Turquia. O clube de Vincenzo Italiano, na prática, já chegou a um acordo com o meio-campista e se prepara para formalizar, nas próximas horas, a última oferta à Juventus, com o objetivo de colocar o acordo no papel.





A fórmula sobre a mesa é a de empréstimo com opção de compra, que pode se transformar em obrigação mediante o cumprimento de determinadas condições. O desfecho positivo, portanto, está cada vez mais próximo, segundo o Gazzetta.it.