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Federico Gatti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Lucumì libera todo mundo: Gatti, Cabal e Rugani de saída

Juventus
Mercado da bola
F. Gatti
D. Rugani
J. Cabal

A chegada do zagueiro colombiano vindo do Bologna pode abrir um efeito dominó para a janela de saídas da Juventus

Enquanto aguarda os exames médicos e a oficialização da contratação de Jhon Lucumì, do Bologna, a Juventus também se movimenta para saídas no que diz respeito à defesa. Pelo menos um entre Daniele Rugani, Federico Gatti e Juan Cabal está destinado a deixar o clube.

  • Rugani e Gatti

    Segundo o que informa o Tuttosport, Daniele Rugani recebeu sondagens de Monza, Sassuolo e Udinese, enquanto no caso de Federico Gatti, não deve ser descartada a pista que leva ao Olympique de Marselha. No momento, os franceses não vão além de um empréstimo com direito de compra, e essa não é uma solução que teria o ok dos dirigentes da Juventus, destaca o jornal de Turim. No que diz respeito ao Napoli, tudo está ligado aos desdobramentos da negociação costurada pelo clube para contratar Benoit Badiashile, do Chelsea. O certo é que a posição do zagueiro italiano nascido em 1998 segue indefinida.

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  • CABAL

    O mesmo vale para Juan Cabal, que nos próximos dias pode acabar no Bologna, mas em uma negociação separada do negócio por Lucumí. Segundo o Tuttosport, o acordo pode ser fechado por empréstimo, e o colombiano ex-Verona também deu sinais de abertura ao Bologna.


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