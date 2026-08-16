Juventus, Lucumì libera todo mundo: Gatti, Cabal e Rugani de saída

Segundo o que informa o Tuttosport, Daniele Rugani recebeu sondagens de Monza, Sassuolo e Udinese, enquanto no caso de Federico Gatti, não deve ser descartada a pista que leva ao Olympique de Marselha. No momento, os franceses não vão além de um empréstimo com direito de compra, e essa não é uma solução que teria o ok dos dirigentes da Juventus, destaca o jornal de Turim. No que diz respeito ao Napoli, tudo está ligado aos desdobramentos da negociação costurada pelo clube para contratar Benoit Badiashile, do Chelsea. O certo é que a posição do zagueiro italiano nascido em 1998 segue indefinida.