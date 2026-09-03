Jhon Lucumì, novo zagueiro da Juventus, em entrevista ao Tuttosport, contou sobre o episódio do qual foi protagonista na temporada passada com Francisco Conceição, quando o defensor do Bologna vestia a camisa do clube: "A discussão com Conceição? Mas não, essas são coisas que ficam em campo e se encerram ali mesmo. A verdade é que em nenhum momento eu fiz isso com a intenção de brigar. Logo depois da partida, conversamos e eu disse a ele: “Irmão, não aconteceu absolutamente nada”. E também: “Desculpa se em algum momento faltei com respeito com você, não fiz isso com más intenções”». E ele? «Mostrando a personalidade e a classe que o distinguem, me respondeu: “Irmão, não aconteceu nada, não dei importância àquilo: eu estava concentrado no meu jogo”. São coisas que ficam justamente dentro de campo: da minha parte, de qualquer forma, houve o pedido de desculpas, porque às vezes acontecem situações pouco agradáveis, que podem ser mal interpretadas. O vídeo não ajudou, mas tudo terminou ali. E hoje temos uma grande relação".



