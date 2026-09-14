Juventus, Licina é um caso internacional: ainda precisa escolher por quem jogar

Adin Licina, emprestado pela Juventus à Cremonese, no 2 a 2 em Cesena exibiu lampejos de classe, como o belo domínio na linha lateral que rapidamente viralizou nas redes sociais.





Chegando à Juventus vindo do Bayern de Munique, Licina está atraindo atenção na Itália e no exterior. O empréstimo para a Série B divide opiniões entre quem gostaria de vê-lo imediatamente na Juventus e quem considera a temporada ideal para completar sua maturação.





Mas o futuro internacional também está em pauta. Nascido na Alemanha e formado nas seleções de base alemãs do Sub-15 ao Sub-19, Licina ainda pode escolher qual seleção principal representar. A Alemanha segue como uma opção prestigiosa, mas a concorrência na posição de ponta é altíssima.