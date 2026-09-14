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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Licina é um caso internacional: ainda precisa escolher por quem jogar

Juventus
Cremonese
A. Licina

O talento da Juventus e emprestado à Cremonese ainda pode escrever seu futuro

Adin Licina, emprestado pela Juventus à Cremonese, no 2 a 2 em Cesena exibiu lampejos de classe, como o belo domínio na linha lateral que rapidamente viralizou nas redes sociais.


Chegando à Juventus vindo do Bayern de Munique, Licina está atraindo atenção na Itália e no exterior. O empréstimo para a Série B divide opiniões entre quem gostaria de vê-lo imediatamente na Juventus e quem considera a temporada ideal para completar sua maturação.


Mas o futuro internacional também está em pauta. Nascido na Alemanha e formado nas seleções de base alemãs do Sub-15 ao Sub-19, Licina ainda pode escolher qual seleção principal representar. A Alemanha segue como uma opção prestigiosa, mas a concorrência na posição de ponta é altíssima.

  • Na mesa também estão Montenegro e Bósnia, países ligados às origens familiares do jogador. Em particular, segundo informa o Tuttosport, a Bósnia intensificou a pressão nas últimas semanas, atraída pelo impacto de Licina na Cremonese. A Bósnia quer montar um setor ofensivo talentoso, colocando-o ao lado de jovens como Kerim Alajbegovic e Esmir Bajraktarevic.


    Para Licina, portanto, a temporada na Série B não é apenas um laboratório para crescer: também pode se tornar o trampolim para uma escolha internacional destinada a marcar o próximo capítulo de sua carreira.


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