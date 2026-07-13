Juventus: Kim não sai do Bayern de Munique, a menos que surjam ofertas realmente irresistíveis

O futuro de Minjae Kim parece estar mudando significativamente. Após semanas de rumores que o apontavam como um dos possíveis jogadores que deixariam o Bayern de Munique, chega da Alemanha uma notícia que deve alterar o equilíbrio do mercado.





Segundo informações de Florian Plettenberg, jornalista da Sky Sport Alemanha e uma das fontes mais confiáveis sobre o clube bávaro, o Bayern revisou seus planos: o zagueiro sul-coreano não é mais considerado um candidato à saída e, salvo reviravoltas inesperadas, continuará vestindo a camisa dos campeões da Alemanha.





O único cenário que poderia reabrir a questão seria a chegada de uma oferta realmente fora do mercado, capaz de convencer tanto o Bayern de Munique quanto o próprio Kim a aceitar a separação. No momento, porém, essa possibilidade é considerada remota. A diretoria bávara teria, de fato, decidido apostar no zagueiro asiático, incluindo-o plenamente nos planos técnicos para a próxima temporada.





Uma posição que também confirma a vontade do jogador. Já nos últimos meses havia ficado claro que Kim não tinha intenção de deixar Munique durante esta janela de transferências. Seu contrato com o Bayern é válido até junho de 2028 e o zagueiro está determinado a conquistar um papel cada vez mais importante dentro do time.



