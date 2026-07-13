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Gianluca Minchiotti

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Juventus: Kim não sai do Bayern de Munique, a menos que surjam ofertas realmente irresistíveis

Juventus
Mercado da bola
Bayern de Munique
M. Kim

A estratégia do Bayern para o zagueiro central sul-coreano

O futuro de Minjae Kim parece estar mudando significativamente. Após semanas de rumores que o apontavam como um dos possíveis jogadores que deixariam o Bayern de Munique, chega da Alemanha uma notícia que deve alterar o equilíbrio do mercado.


Segundo informações de Florian Plettenberg, jornalista da Sky Sport Alemanha e uma das fontes mais confiáveis sobre o clube bávaro, o Bayern revisou seus planos: o zagueiro sul-coreano não é mais considerado um candidato à saída e, salvo reviravoltas inesperadas, continuará vestindo a camisa dos campeões da Alemanha.


O único cenário que poderia reabrir a questão seria a chegada de uma oferta realmente fora do mercado, capaz de convencer tanto o Bayern de Munique quanto o próprio Kim a aceitar a separação. No momento, porém, essa possibilidade é considerada remota. A diretoria bávara teria, de fato, decidido apostar no zagueiro asiático, incluindo-o plenamente nos planos técnicos para a próxima temporada.


Uma posição que também confirma a vontade do jogador. Já nos últimos meses havia ficado claro que Kim não tinha intenção de deixar Munique durante esta janela de transferências. Seu contrato com o Bayern é válido até junho de 2028 e o zagueiro está determinado a conquistar um papel cada vez mais importante dentro do time.


  • No cenário italiano, a Juventus continua atenta, acompanhando de perto os desdobramentos. O perfil do zagueiro sul-coreano agrada particularmente a Luciano Spalletti, técnico que o treinou na extraordinária temporada do Napoli, que culminou com a conquista do Scudetto 2022-23. Justamente sob a orientação do técnico de Certaldo, Kim se consolidou como um dos melhores defensores da Série A, atraindo o interesse do Bayern de Munique, que no verão de 2023 decidiu investir nele.


    Por enquanto, no entanto, o interesse da Juventus parece ter esfriado. A nova estratégia do Bayern torna, de fato, qualquer negociação muito mais complicada, a menos que nas próximas semanas chegue uma oferta irrecusável capaz de mudar novamente o cenário. No momento, a mensagem que vem de Munique é clara: Minjae Kim não está no mercado e representa uma peça importante para o presente e o futuro do clube bávaro.

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